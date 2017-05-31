Весенние работы в полном разгаре

На дворе май, и ведущие тепличные хозяйства нашего района и овощеводы давно уже составили план к весенним работам, и вот задолго до потепления на улице вовсю кипит работа. Ежедневный кропотливый труд, который начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером – создать в теплице определенные условия для благополучного роста и развития растений, позаботиться о соблюдении температурного режима, об обеспечении растений влагой – все для того, чтобы осенью получить хороший урожай.

На огородном хозяйстве Мегино-Кангаласского улуса ООО «Сана олох» в селе Павловск, где нам удалось немного «погостить» на днях, с утра до вечера жарко в прямом и переносном смысле. Здесь, не считаясь с жарой и непогодой, с раннего утра и до позднего вечера трудятся Саргылана Шамаева (бригадир), Любовь Федорова (агроном), Красимира Федорова, Наталья Игнатьева, Жанна Павлова, Гаврил Федоров и Василий Федотов. Все они собрались здесь с целью посадки и ухаживания за рассадой овощей и цветов для дальнейшей реализации. Многие из работников не первый год работают в огородном хозяйстве, благодаря их знаниям и профессионализму их рассада всегда славится знатным и богатым урожаем и имеет хорошие отзывы у покупателей всего улуса и не только.

В теплице жарко, как любят благодарно всходящие растения. В этом году здесь высажено 3 тысячи рассад огурцов, 3 тысячи грунтовых и тепличных помидоров, 1,5 тысячи кабачков, тысяча перцев, арбузы, тыква, баклажаны, патиссоны, помимо этого 20 видов разнообразных цветов, красиво зеленеющих и аккуратно выстроенных в ряды пока еще маленьких растений.

В этом году работы по высадке рассады начались с 20 марта, что для огородников считается самым подходящим временем. Так что этот сезон обещает быть удачным и доходным. На вопрос, каким на их взгляд будет нынешний урожай, отвечают, что весна как и в прошлом году холодная, ветреная, а такое долгожданное солнце греет не так часто, как хотелось бы, но позитивный настрой и вера в лучшее не покидают огородников ни на день.

У хозяйства имеется своя техника, благодаря чему каждую весну жители района могут закупиться рассадой, а осенью продукция реализуется по наслегам района. Также свежие овощи покупают из близлежащих Чурапчинского и Амгинского районов.

Сейчас уже вовсю начинается продажа рассады, цены которых варьируются в пределах 30 – 35 рублей.