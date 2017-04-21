Весеннее ограничение на автотрассе А-331

С 22 мая на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» начнет действовать весеннее ограничение движения транспортных средств

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что приказ Федерального дорожного агентства от 03.04.2017 №577 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2017 году» проходит государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. После завершения данной процедуры приказ будет официально опубликован, в том числе на сайте Федерального дорожного агентства, и вступит в силу через 10 дней после дня его опубликования.

На территории Республики Саха (Якутия) временные ограничения движения автотранспортных средств с осевыми нагрузками (на каждую ось) 6 т для одиночной оси, 5 т для двухосной тележки и 4 т для трехосной тележки вводятся с 22 мая по 21 июня 2017г. на следующих участках автомобильной дороги А-331 «Вилюй»:

1. км 7+380–км 158+326;

2. км 176+200 – км 188+837;

3. км 970+937 – км 1048+740;

4. км 1042+092 – км 1164+000;

5. км 1164+000 – км 1310+585.

с осевыми нагрузками (на каждую ось) 5 т для одиночной оси, 4 т для двухосной тележки и 3 т для трехосной тележки:

1. км 188+837 – км 575+909;

2. км 585+759 – км 659+849;

3. км 661+514 – км 807+823;

4. км 808+547 – км 956+342;

5. км 956+907 – км 970+937

на территории Иркутской области с осевыми нагрузками (на каждую ось) 7 т для одиночной оси, 6 т для двухосной тележки и 5 т для трехосной тележки:

1. км 719+700 – км 730+660.

Также, временные ограничения движения автотранспортных средств с осевыми нагрузками (на каждую ось) 7 т для одиночной оси, 6 т для двухосной тележки и 5 т для трехосной тележки вводятся с 22 мая по 21 июня 2017г. на участке федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма»:

1. км 5+000 – км 6+400.

Данная мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог.

Указанный перечень грузов и транспортных средств регламентирован Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 211 (пункты 20, 24).

Ознакомиться с приказом Росавтодора по весенне-летним ограничениям, а также с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно на сайте Росавтодора по ссылке http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-stroitelstva-i-ekspluatatsii-avtomobilnykh-dorog/avtomobilnye-dorogi/34341