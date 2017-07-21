Веселый автобус для фотосессий установлен в сквере Якутска

19 июля отдел организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации города Якутска совместно с НО «Союз-Авто» установили фотобаннер для жителей города Якутска в целях популяризации профессии водителя автобусного маршрута.
Баннер установлен в сквере имени Карла Маркса, где на его фоне могут сфотографироваться все желающие.
По словам директора НО «Союз-Авто» Андрея Косицского, социальный проект является частью пропаганды по привлечению молодежи к трудоустройству в различные рабочие профессии:
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«На сегодняшний день остро стоит проблема нехватки кадровых ресурсов в нашей профессии. Тем самым, мы хотим привлечь молодые кадры, которые хотят присоединиться в наши ряды и внести свой личный вклад в развитие транспортной сферы столицы», — отметил Андрей Косицкий.