«Весь мир алмазами снабжаем, а живем без света и дорог!»: «СР» в Якутии требует направить сверхдоходы АЛРОСА на социальные проекты

«Справедливая Россия» в Якутии настаивает на направлении сверхдоходов АЛРОСА на развитие электроэнергетики и дорожной сети республики. Руководитель фракции «СР» в Госсобрании Юрий Григорьев считает необходимым добиться обеспечения устойчивого развития важнейших отраслей республики за счет изъятых у АЛРОСА сверхдоходов в размере 67,28 млрд рублей.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов направил в адрес главы государства письмо, в котором обосновал необходимость изъятия сверхдоходов у крупных российских компаний – деньги необходимы регионам на исполнение майских указов. Всего может быть изъято на эти цели 513,7 млрд рублей. В «список» Белоусова» попала и АЛРОСА. У компании могут изъять 67,28 млрд рублей.

«Мы должны настоять на том, чтобы эти средства были направлены на развитие электроэнергетики и дорожной сети Якутии. У нас есть четыре так называемые «алмазные провинции» — Мирнинский, Сунтарский. Нюрбинский и Вилюйский районы. У нас есть Вилюйская ГЭС – старая, не отвечающая потребностям людей. Она способна снабжать электричеством только Мирнинский и Сунтарский районы, в должном объеме, а Вилюйский и Нюрбинский страдают от дефицита электроэнергии. Получается, что мы снабжаем весь мир алмазами, а у нас люди, в «алмазных провинциях2 печки топят в 21 веке. Электроэнергия позволит уйти, наконец, от печного отопления. Необходимо также построить новую ЛЭП. Также очень важно направить средства на развитие дорожной сети. Для Якутии это жизненно-важный вопрос. У нас отсутствует круглогодичное дорожное сообщение с отдаленными поселками. О каком качестве жизни можно говорить, если у нас ко многим населенным пунктам не может даже скорая помощь проехать? Все эти вопросы необходимо решать. И именно на эти цели должны быть направлены сверхдоходы АЛРОСА», — сказал Юрий Григорьев.