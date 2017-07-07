Вертолет Ми-8 МЧС России патрулирует леса в Кобяйском районе

В целях обеспечения безопасности во время проведения встречного отжига на лесном пожаре, действующем в 15-километровой зоне от н.п. Батамай Кобяйского района, применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, базирующийся в г. Якутске. Данное решение было принято специалистами в превентивных целях, так как при проведении отжига существовала вероятность изменения направления ветра, и возможное распространение огня на населенный пункт.

Экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России за минувший день выполнил 11 вылетов. Вертолет за сутки совершил 4 сброса на кромки лесного пожара по 3 тонны.

Всего воздушным судном с начала работы по контролю на данном лесном пожаре в ходе 19 вылетов произведено более 20 сбросов, сброшено более 60 тонн воды, осуществлен мониторинг лесопожарной обстановки и переброска специалистов авиалесоохраны.

Распространения огня в сторону населенного пункта Батамай не допущено.

По данным Якутского Управления гидрометеослужбы и Центра гигиены и эпидемиологии РС(Я), в с. Батамай задымления не наблюдается, превышения предельно допустимой концентрации по перечню загрязняющих веществ не выявлено.

В настоящее время угрозы населённым пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории республики нет.