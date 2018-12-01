Вероника Скурихина о конкуренции и семинаре рестораторов в Якутске

30 ноября в Якутске национальная Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС(Я)» в рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии» организовала семинар-практикум для руководителей, администраторов ресторанов, кафе, баров, гостиниц, туристических баз и комплексов на тему «Современные технологии управления персоналом, повышающие конкурентоспособность компании»

На семинаре работала Вероника Скурихина, эксперт по сервису, развитию туризма и классификации отелей, бизнес-тренер GMCConsulting, занимается разработкой обучающих программ, проведением оценки и найма персонала, проведением ассессментов, формированием конструктивной обратной связи по компетенциям и консалтингу.

Здесь вопрос именно по конкуренции, и вопрос здесь состоит в том, что у нас конкуренции то практически нет. Если вы сравните, например, извечную конкуренцию между гостиничными сетями Hilton и Marriott по всему миру, то вы увидите, что где Hilton – там Marriott. Потому что конкуренция у них состоит в менталитете. Есть менталитет созидания — это когда я работаю и конкурирую на чем-то новом, такой конкуренции нет предела, как нет предела творчеству – комментирует проблему качества обслуживания в российских отелях Вероника Скурихина в одном из интервью.

Проведение таких семинаров, тренингов по гостеприимству очень нужно и важно.И это нужно делать не раз в год, а почаще. Хотя бы раз в квартал, чтобы больше предприятий гостеприимства обучалось, улучшало свой сервис, были

конкурентоспособными – говорит организатор семинара, сопредседатель

Ассоциации гостеприимства РС(Я) по направлению отели, совладелец комплекса

«Орто Дойду» Марианна Андреева.

В семинаре участвовали представители гостиниц «Тыгын Дархан», «Орто Дойду», «Л на», а также начинающие предприниматели в сфере общественного питания и отельного бизнеса. Участники остались довольными, сделали выводы и обязались использовать в своей работе секреты управления на практике, а именно как нужно подойти к управлению, компетентности и мотивации персонала.

Организатор семинара Марианна Андреева отмечает, что такие мероприятия помогают вывести сервис на совершенно уровень. Что ж, повышение качества сервиса это разве плохо?

Степан Кауфман,

Молодежный пресс-центр фестиваля