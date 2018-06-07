Вернуть городским озерам жемчужную красоту

Больше двух тонн мусора собрали 5 июня во время международной акции «Чистые берега Евразии» студенты, общественники и активисты города после уборки береговых линий озер Сайсары и Сергелях.

Акция была приурочена к всемирному Дню окружающей среды, который в этом году выпал на вторник. Организатором мероприятия выступило отделение Русского географического общества в Якутии. Соорганизатором — Якутская сельскохозяйственная академия. Общественное движение по развитию социальной жизни жителей г. Якутска «Горожанин» стало координатором акции. В субботнике активное участие приняли коллективы АГИКИ, ЯТЭК и ГБУ ПЭСАЗ «Лена».

По словам бессменного руководителя общественного движения жителей г. Якутска «Горожанин» Альберта Семенова цель акции не только в субботнике но и в том чтобы обратить внимание горожан и гостей столице на то чтобы более бережно относиться к имеющемуся природному достоянию.

Якутск, по словам Альберта Никандровича,— уникальный город, на его территории округа, располагается целых 175 водных объектов. Одно из наиболее крупных городских озер Якутска — Сайсары (площадь 0,6 кв.км, глубина до 5 метров).

Когда-то древние олонхосуты сравнивали озера долины Туймаады с россыпью жемчуга на плечах якутской красавицы, а современные исследователи считают озеро Сайсары — колыбелью истории народа Саха, подчёркивает Семёнов.

Увы, сегодня большинство городских озёр уже сложно назвать – жемчужными, но сделать их такими снова, при бережном к ним отношении, это долг каждого жителя Якутска, уверен гражданский активист.

Идея акции «Чистые берега Евразии» родилась в декабре 2017 года на III Ассамблее ООН по окружающей среде. На сегодня акцию поддержали на итальянском озере Комо, швейцарском Лемане, белорусском Нарочь, на Иссык-Куле в Кыргызстане. В России экологический субботник прошел на Ладоге в Ленинградской области, Онего в Республике Карелия, на Телецком озере в Республике Алтай и городе Якутске.