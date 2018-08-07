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Красота & Здоровье
7 августа 2018, 14:35
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Верните мне мое лицо, доктор…

Мало ли, по какой причине  человек может обратиться к челюстно-лицевым хирургам: ДТП, пожар, драка, врожденные изъяны, болезнь…

Отделению челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи исполняется в эти дни 35 лет. Накануне юбилея я беседую с заведующим единственным в республике отделением, челюстно-лицевым и пластическим хирургом Иваном ЧАЛЫЕВЫМ.

Я слышала много лестных слов о работе Ивана Владимировича. Хирургом сделано немало успешных операций по устранению повреждений  челюсти, костей лицевого скелета,  травм лица, не раз дарил он людям счастье увидеть в зеркале свое лицо, не испорченное шрамами.

— Иван Владимирович, с чем обращаются якутяне в ваше отделение?

— Мы оказываем специализированную медицинскую помощь по челюстно-лицевой хирургии. Заболеваний, с которыми к нам обращаются, очень много. Поскольку наше отделение челюстно-лицевой хирургии единственное в республике, мы оказываем круглосуточную экстренную помощь по лечению травм лица, полости рта, шеи. Чаще всего к нам обращаются с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и травмами костей лицевого скелета. Кроме того, конечно, онкология, эстетическая хирургия. Нам приходится сталкиваться с разными случаями врожденных и приобретенных дефектов. Это и операции, связанные с воспалительными заболеваниями, посттравматические операции, опухоли лица и шеи, врожденные патологии, например, исправление «заячьей губы», лопоухости… Что касается лица, то современные возможности ее весьма обширны.

— Сколько же человек проходит в год через отделение?

— Примерно полторы тысячи человек с челюстно-лицевыми травмами, еще человек сто пятьдесят в среднем по пластической хирургии.

Но год на год, разумеется, не приходится, есть также некая сезонность. Практически все восемь хирургов отделения оперируют ежедневно. Отделение рассчитано на 35 коек, из них пять — пластических.

— Что нового из арсенала челюстно-лицевой хирургии вы проводите?

— Кроме традиционных восстановительных операций сейчас все чаще проводятся еще и операции по пересадке тканей с сосудистой микрохирургией.

— А если говорить о высоких технологиях?

— Прежде всего, это операции на опухоли, врожденные аномалии, посттравматические случаи, микрохирургия.

— Чего требует от челюстно-лицевого хирурга реконструктивная хирургия?

— Реконструктивная хирургия, в отличие от классической эстетической хирургии, требует, прежде всего, очень большого опыта. Если эстетические операции, такие как блефаропластика или отопластика, или фейслифтинг могут быть достаточно стандартными, то все реконструктивные операции требуют большого опыта, знаний и навыков, специального оснащения, поэтому на особо тяжелые операции по реконструкции мы направляем пациентов в центральные клиники.

— С чем чаще всего приходится сталкиваться Вам как челюстно-лицевому хирургу?

— Я часто говорю, что наше население не очень-то следит за гигиеной полости рта, а между тем нелеченые зубы – это инфекция, приводящая к воспалению. Бывают последствия после сложного удаления зубов. Любое хирургическое вмешательство требует после себя тщательной гигиены. Есть такое заболевание как медиастенит, когда гной с десны попадает в подчелюстное пространство, шею, легкие и вызывает заражение. Оно очень трудно лечится, возможен и летальный исход. Попадают к нам и с запущенными случаями гайморита.

— А с чем чаще Вы работаете как пластический хирург?

— В эстетической хирургии на первом месте у нас по количеству желающих изменить внешность – европеизация, подтяжка век, лица, лифтинг. Что касается тела, то популярны контурная пластика, липоксация, ринопластика. Вообще пластическая хирургия очень индивидуальна, поэтому и требует от хирурга особого подхода.

— Возможно ли сделать сразу несколько вмешательств, так сказать, убить сразу несколько зайцев одновременно.

— Да, мы делаем это, и эффект обычно получается хороший.

— Что актуально сегодня в пластической хирургии?

— Европеизация, блефаропластика, круговая подтяжка лица пользуются у населения большим спросом, очень популярны маммопластика, липосакция, ринопластика.

— Что Вы считаете главным в подготовке пациента к пластической операции?

— Прежде всего – информированность. Информированный пациент – ключ к успешной операции. Решение делать пластическую операцию должно быть очень взвешенным, если есть какие-то противопоказания, лучше воздержаться. Нельзя относиться к пластической операции, как к косметической процедуре, это такая же серьезная операция, как и любая другая.

— Я много раз слышала, что, решив делать пластику, люди выбирают именно ваше отделение. С чем это связано, на Ваш взгляд?

— На мой взгляд, оперироваться у нас безопаснее. Наши преимущества в том, что Республиканская больница №2-Центр экстренной медицинской помощи многофункциональная больница, у нас есть отделения терапии, кардиологии, реанимации, то есть есть возможность при необходимости оказать человеку любую медицинскую помощь.

— С юбилеем отделения Вас, Иван Владимирович. Успехов Вам и Вашим коллегам!  

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
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