Вернется ли на этой неделе в Якутск смог?

В связи с зарегистрированными природными пожарами и пожарами, находящимися в зоне контроля на территориях Олекминского, Усть-Алданского, Алданского, Кобяйского, Нерюнгринского, Томпонского, Намского, Горного, Таттинского, Вилюйского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского, Верхневилюйского и Оймяконского районах в ближайшие сутки возможна угроза задымления населенных пунктов.

При изменении направления ветра возможно задымление населенных пунктов близлежащих районов и ГО «г. Якутск».

В радиусе 100 км. от города Якутска действующих лесных пожаров нет.

По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) на 18 июля превышения предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Якутска нет.

В целях безопасности при задымлении атмосферного воздуха рекомендуется закрыть окна и двери, проемы занавесить влажной тканью, чаще проводить влажную уборку помещений; по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе; при выходе на улицу использовать смоченные водой маски и респираторы; употреблять большое количество жидкости (вода, морсы, квас, молоко); ограничить прием алкоголя и курение табака; при ухудшении самочувствия вовремя обращаться за медицинской помощью.

Сообщает Управление гражданской обороны,

защиты населения и территорий от ЧС

природного и техногенного характера,

обеспечения ПБ г. Якутска.