Верхоянский район накрыло дымом от пожаров

Ряд населенных пунктов Верхоянского района в эти дни накрыло густым дымом. Уже четвертый день удушливый смог ощущают жители районного центра. А виной всему – юго-западный ветер, который гонит дым с места лесного пожара, зарегистрированного путем космоснимка в 25 км от уч. Токума, с. Столбы и г. Верхоянска. Как только сменится направление ветра, дым рассеется.

При этом, если верить прогнозу погоды, такое направление должно смениться уже сегодня. Прошедший вчера моросящий дождь не спас ситуацию. Несмотря на сложившуюся ситуацию, специалисты заверяют, что зарегистрированные лесные пожары, а их в районе на сегодняшний день 14, не представляют угрозы населенным пунктам.

Указанные природные пожары находятся в зоне контроля, который был установлен органами власти. На таких территориях меры по тушению пожаров принимаются только при угрозе населенным пунктам и объектам экономики. Напомним, что такое разграничение на зоны стало возможным два года назад. В 2016 году Госдума РФ приняла федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования лесных отношений».

По данным Верхоянского лесничества за последние три месяца в районе зарегистрировано 25 лесных пожаров, действует режим повышенной готовности. Причина большинства природных пожаров обусловлена засушливой погодой. Усугубляют ситуацию граждане, не соблюдающие технику безопасности поведения в лесу. Как результат, возникает неконтролируемое горение лесной территории. По этой причине Департамент по лесным отношениям регулярно предупреждает граждан быть осторожными в лесу. Кроме того, выходить в лес не рекомендуется из-за диких животных, которые, убегая от пожаров, могут приблизиться к населенным пунктам.