Верхоянцы встречают Новый Год мировым рекордом

В День Полюса холода верхоянцы впервые в истории народа саха станцевали самый северный в зимнее время осуохай вокруг священного дерева Аал Луук Мас.

Координатор проекта «Полюс холода» Святослав ГАБЫШЕВ готовит в 2017 году целый ряд интересных мероприятий для популяризации Полюса холода.

Общественная палата РС (Я) и фонд «Русский Север» примут участие в формирование положительного имиджа этого уникального места в Верхоянске.