Верхоянцы побывали в гостях у Галины Данчиковой

В Москве состоялась встреча представителей муниципального образования «Верхоянский район» с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой.

Встреча состоялась в рамках участия гостей из Верхоянского района в национальном государственном празднике Республики Саха (Якутия) «Ысыах», который традиционно проходит в с.Коломенское.

Мы благодарны Галине Иннокентьевне за теплый прием и обстоятельный разговор, — поделился впечатлениями глава Верхоянского района Виктор Павлов. – Многие из нас впервые побывали в здании Госдумы, интересно было посмотреть, как работает наш депутат. Мы гордимся, что наша землячка, которая более 20 лет работала в нашем районе, сегодня на ответственном посту.

По словам Виктора Павлова, Галина Данчикова спросила про настроение жителей далекого Верхоянья, с какими вопросами они чаще всего обращаются к местной власти и как эти вопросы решаются.

Галина Иннокентьевна буквально засыпала нас вопросами, хотя всего год назад я несколько раз встречался с ней как с премьер-министром республики, и о наших проблемах она знает, как никто другой. Но все равно приятна ее забота о северянах, заинтересованность, чем они живут сегодня, — говорит Виктор Павлов.

Он сообщил, что не упустил возможности поднять перед депутатом Госдумы ряд вопросов, касающихся интересов развития Верхоянского района. «И, конечно же, мы поделились впечатлениями от участия в празднике Ысыах», — сказал Виктор Павлов.