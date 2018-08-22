Верховный суд Якутии признал законным снятие Владимира Фёдорова с выборов в Ил Тумэн

Отказ в регистрации Владимира ФЕДОРОВА в качестве кандидата в народные депутаты республики по Сайсарскому одномандатному округу признан законным. Решение принял сегодня, 22 августа, Верховный суд Якутии.

25 июля Владимир Федоров внёс в окружную избирательную комиссию пакет документов для регистрации в качестве кандидата в народные депутаты республики по Сайсарскому одномандатному округу. Всего кандидату в депутаты надо было собрать 697 подписей зарегистрированных в округе жителей, из них 20%, в данном случае 139 подписей, проверяют на достоверность после случайной выборки. Если более 10% от этого числа, то есть больше 13 подписей, признаны недостоверными или недействительными, кандидату отказывают в регистрации.

После проведенной проверки 40 подписей были забракованы Управлением по вопросам миграции МВД, восемь — почерковедческой экспертизой, еще пять, в которых содержались не оговоренные поправки или исправления, были выявлены рабочей группой, сообщили в суде представители окружной и республиканской избирательных комиссий. Таким образом, процент брака существенно превысил установленную законом долю. На этом основании 3 августа Фёдорову было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госсобрания республики.

Отказ был обжалован им в Верховном суде Якутии на том основании, что будущий кандидат не был уведомлен о выявленных недостатках и не имел возможности внести исправления. Однако закон о выборах запрещает внесение исправлений и дополнений в подписные листы и протоколы сбора подписей, сообщили в суде административные ответчики.

Рассмотрев дело, суд решил: исковое заявление оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в течение 5 рабочих дней.