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1 февраля 2017, 13:46
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Верховный суд вынес вердикт по скандальным выборам главы Булунского улуса

30 января 2017 года Верховный Суд Якутии рассмотрел апелляцию кандидата на пост главы администрации Булунского улуса Аркадия АЛЕКСЕЕВА. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Булунского районного суда о необходимости пересчета бюллетеней на избирательном участке Тикси-3.

Напомним, что на сентябрьские выборы главы Булунского улуса баллотировались четверо кандидатов, но основная борьба развернулась между едионороссом Игорем КУДРЯШОВЫМ и Аркадием АЛЕКСЕЕВЫМ, выдвинутым «Справедливой Россией». Как сообщали онлайн электронные СМИ, в том числе и центральные, в ходе подсчета голосов, все время сохранял лидерство Аркадий Алексеев. Пока счетная комиссия не уперлась в самый маленький избирательный участок №68, расположенный в Тикси-3, где проживает Игорь Кудряшов.
127 голосов на УИК №68 считали и пересчитывали подозрительно долго — аж 11 часов, до 7 утра следующего дня. Тогда как вся республика, даже многолюдный город Якутск выдал результаты уже после полуночи. В итоге этих долгих и подозрительных пересчетов, голоса обоих кандидатов сравнялись… И победителем был объявлен тот, кто получил регистрацию раньше — Кудряшов.

Аркадий Алексеев обратился в суд, требуя отменить итоги выборов на УИК №68, где подсчет 127 голосов избирателей шел подозрительно долго. Удовлетвори суд его ходатайство, победителем выборов главы администрации Булунского улуса был бы объявлен он.
Однако Верховный суд республики поддержал решение Булунского суда, и постановил еще раз пересчитать бюллетени на спорном участке.
Скорее всего, на практике это будет проделано в феврале этого года.

30 января при рассмотрении апелляции в Верховном суде, интересы действующего главы Булунского улуса Игоря Кудряшова представили два юриста. И человек двадцать пришли поддержать Аркадия Алексеева.

Сразу по итогам выборов в сентябре 2016-го, Аркадий Алексеев заявил, что в Тикси-3 была проведена фальсификация итогов голосования, чтоб натянуть голоса Кудряшову, представителю главы Якутии в Булунском улусе.
«В последние пару недель к нам приезжало много министров и членов правительства. Они брали Кудряшова с собой в полеты по дальним населенным пунктам, открыто агитируя за него. И при таком административном ресурсе «Единая Россия» у нас проигрывала. Вот и натягивали нужный власти результат. Причем, повторный пересчет голосов вопреки требованиям закона не был документально зафиксирован», — цитировал Алексеева Блокнот Якутск.

Напомним, что ранее Аркадий Алексеев дважды избирался главой Булунского улуса, и дважды был отстранен указами президентов республики, сначала Вячеслава ШТЫРОВА, а затем и Егора БОРИСОВА. Причины назывались разные – коммунальные аварии в Тикси, возбуждение уголовных дел и даже, якобы, пьянство. Но Аркадий Алексеев в 2016 году еще раз выставился на выборы главы Булунского улуса и вновь получил впечатляющую поддержку избирателей. И только темная история с пересчетом голосов на маленьком участке не позволила ему в третий раз занять кресло главы Булунского улуса.

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Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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