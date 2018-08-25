Верховный суд восстановил Артака Бежаняна

Верховный суд Якутии признал снятие Артака Бежаняна в качестве кандидата в депутаты Гордумы Якутска недействительным. Таким образом, кандидат восстановлен и продолжит предвыборную борьбу за мандат.

3 августа эксперт-криминалист Территориальной избирательной комиссии Якутска забраковал две подписи при регистрации кандидата. Сам Бежанян присутствовал в комиссии и не подал протест по данному факту. Также он пропусти 10-дневный срок для возражения и обжалования.

Позже при проверке документов кандидата Бежаняна другой кандидат — блогер Георгий Андреев выявил грубые нарушения заполнения подписных листов и подал жалобу в Якутский городской суд с требованием снять Бежаняна с предвыборной гонки. Судом жалоба была удовлетворена и у кандидата забраковали еще две подписи. Таким образом, подписей для выдвижения стало не хватать. Несогласный с решением городского суда, Бежанян подал апелляцию в Верховный суд республики.

Однако в Верховном суде представители прокуратуры настоял на том, что действия эксперта, снявшего ранее две подписи, являются неправомерными и подписи надо вернуть. ТИК также признала, что действия эксперта были «фатальными». Апелляция была одобрена судьями Оконешниковой, Ноевой и Сыреновой.