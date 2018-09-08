Верховный суд России вынес решение по Владимиру Федорову

Сегодня, 7 сентября Верховный суд России рассмотрел апелляцию Владимира ФЕДОРОВА, который просил восстановить его регистрацию в качестве кандидата в депутаты Ил Тумэна по Сайсарскому округу.
Вникнув в обстоятельства дела, рассмотрев доводы сторон, Верховный суд России отказал в иске Владимиру Федорову, поддержав тем самым позицию Центризбиркома республики. Таким образом, принято окончательное решение о том, что Владимир Юрьевич не сможет лично принять участие в предстоящих в воскресенье выборах.
Отметим, что рассмотрение этого дела в Верховном суде России переносились три раза.
Владимир Юрьевич нынче был выдвинут партией «Родина» на три уровня выборов: депутата Якутской городской Думы, депутата Ил Тумэна – оба по Сайсарскому округу и мэра города Якутска. В итоге, по разным причинам провалились все три попытки.
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