Верховный суд России вынес решение по Владимиру Федорову

Сегодня, 7 сентября Верховный суд России рассмотрел апелляцию Владимира ФЕДОРОВА, который просил восстановить его регистрацию в качестве кандидата в депутаты Ил Тумэна по Сайсарскому округу.

Вникнув в обстоятельства дела, рассмотрев доводы сторон, Верховный суд России отказал в иске Владимиру Федорову, поддержав тем самым позицию Центризбиркома республики. Таким образом, принято окончательное решение о том, что Владимир Юрьевич не сможет лично принять участие в предстоящих в воскресенье выборах.

Отметим, что рассмотрение этого дела в Верховном суде России переносились три раза.

Владимир Юрьевич нынче был выдвинут партией «Родина» на три уровня выборов: депутата Якутской городской Думы, депутата Ил Тумэна – оба по Сайсарскому округу и мэра города Якутска. В итоге, по разным причинам провалились все три попытки.