Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова

5 сентября Верховный суд России рассмотрел апелляцию Ивана ДАНИЛОВА, совладельца и генерального директора Строительного рынка, лишенного регистрации кандидата в депутаты Ил Тумэна по Гагаринскому одномандатному округу Якутска.

Данилов был лишен регистрации 20 августа решением Верховного суда Якутии по иску своего соперника Феликса АНТОНОВА, выдвинутого «Справедливой Россией». Истец указал, что кандидат Данилов нарушил нормы законодательств при заполнении документов.

Самого Ивана Данилова выдвинула на выборы «Единая Россия» после ареста победителя праймериз в этом округе – Николая МЕСТНИКОВА, генерального директора аэропорта Якутск, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

И вот, 5 сентября Верховный суд России, ознакомившись с обстоятельствами дела, вникнув в доводы сторон, принял решение восстановить регистрацию кандидата Ивана ДАНИЛОВА по Гагаринскому одномандатному округу в Ил Тумэн.

6 сентября Верховный суд России рассмотрит апелляции еще двух кандидатов. Андрей ПУХОВ, баллотирующийся в Ил Тумэн по Борогонскому округу, подал апелляцию, которая будет сегодня рассмотрена. Если Пухов восстановится, то выборы в этом округе состоятся, а там баллотируется Александр ЖИРКОВ, действующий спикер Ил Тумэна и старожил парламента. Если же Пухову будет в иске отказано, выборы в этом округе не состоятся.

Так же 6 сентября будет рассмотрена апелляция Владимира ФЕДОРОВА, депутата Ил Тумэна и бизнесмена, который был выдвинут партией «Родина» на выборы мэра Якутска, депутата Ил Тумэна и депутата Якутской городской Думы. Читатель помнит, что на выборы Ил Тумэна кандидаты «Родины» не были допущены из-за нарушений при оформлении документов. С выборов мэра города партия отозвала кандидатуру Федорова, и после этого Владимир Юрьевич сам покинул список «Родины» на выборах в Гордуму. И вот сегодня для Владимира Федорова последний шанс на этих выборах – вся надежда на Верховный суд России.

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