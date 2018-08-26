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Политика
26 августа 2018, 22:30
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Верховный суд России рассмотрит законность регистрации Ивана Шамаева

10 августа в Верховном суде РС(Я) был рассмотрен иск кандидата в депутаты Ил Тумэна от «Справедливой России» Виктора МИХАЙЛОВА, который просил лишить регистрации своего соперника по выборам Ивана ШАМАЕВА. Верховный суд, ознакомившись с доводами сторон, вникнув в материалы дела, отказал в иске Виктору Михайлову, признав законность регистрации Ивана Шамаева в качестве кандидата в депутаты Ил Тумэна.
Однако Виктор Михайлов подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. Рассмотрение жалобы в Верховном суде РФ назначено на 29 августа в Москве.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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