Верховный суд России рассмотрит законность регистрации Ивана Шамаева

10 августа в Верховном суде РС(Я) был рассмотрен иск кандидата в депутаты Ил Тумэна от «Справедливой России» Виктора МИХАЙЛОВА, который просил лишить регистрации своего соперника по выборам Ивана ШАМАЕВА. Верховный суд, ознакомившись с доводами сторон, вникнув в материалы дела, отказал в иске Виктору Михайлову, признав законность регистрации Ивана Шамаева в качестве кандидата в депутаты Ил Тумэна.

Однако Виктор Михайлов подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. Рассмотрение жалобы в Верховном суде РФ назначено на 29 августа в Москве.