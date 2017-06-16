Верховный суд России изменил приговоры сыновьям депутата Енторовой

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела резонансное уголовное дело сыновей депутата Ил Тумэна от КПРФ Ирины ЕНТОРОВОЙ.
СПРАВКА:
Осенью 2015 года неизвестные злоумышленники при похищении золота из артели «Дражник» в Усть-Майском районе Якутии убили охранника. Преступникам удалось унести с собой 40 кг золота на сумму 83 млн руб. Полицейским вскоре задержали грабителей. Ими оказались братья Виктор КАЗАКОВ и Николай СИГАЕВ. Мама последних, Ирина ЕНТОРОВА, является в местном парламенте депутатом от КПРФ. Третьим подельником оказался «друг семьи» Сергей КОЛГАН. Следствие выяснило, что погибший охранник тоже был сообщником банды, от которого решили избавиться. После задержания все преступники написали явку с повинной и дали признательные показания. В феврале этого года Верховный суд республики Якутия приговорила Казакова и Колгана к 7 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сигаев же заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями. Осужденные посчитали такое решение слишком суровым.
Судебная коллегия Верховного суда России решила изменить приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2017 года в отношении Казакова и Колгана:
- признать явку с повинной обстоятельством, смягчающим наказание Казакова, по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 191 УК РФ;смягчить назначенное Казакову В.С. наказание:— по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ до 5 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей и с ограничением свободы на 2 года;
— по ч.2 ст. 191 УК РФ до 3 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей.
На основании ч.З ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 191, ст.316 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно Казакову В.С. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 9 месяцев со штрафом в размере 300000 рублей, с ограничением свободы на 2 года, и штрафа в размере 200000 рублей, который согласно ч.2 ст.71 УК РФ подлежит самостоятельному исполнению.
В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ Казакову В.С. установить следующие ограничения свободы: не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не выезжать за пределы территории того муниципального образования, где он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, в которой он должен будет встать на учет в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из учреждения места лишения свободы, являться в уголовно-исполнительную инспекцию четыре раза в месяц для регистрации;
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признать явку с повинной обстоятельством, смягчающим наказание Колгана, по преступлению, предусмотренному п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ;
смягчить назначенное Колгану по п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 191, п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно Колгану С.А. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 10 месяцев со штрафом в размере 300000 рублей и с ограничением свободы на 2 года.
В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ Колгану С.А. установить следующие ограничения свободы: не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не выезжать за пределы территории того муниципального образования, где он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, в которой он должен будет встать на учет в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из учреждения места лишения свободы, являться в уголовно-исполнительную инспекцию четыре раза в месяц для регистрации.
В остальном указанный приговор в отношении Казакова В.С. и Колгана С.А. оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.