Верховный суд России изменил приговоры сыновьям депутата Енторовой

признать явку с повинной обстоятельством, смягчающим наказание Колгана, по преступлению, предусмотренному п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ;

смягчить назначенное Колгану по п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ наказание до 11 лет 10 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года.

На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, преду­смотренных п. «б» ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 191, п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно Колгану С.А. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 10 месяцев со штрафом в размере 300000 рублей и с ограничением свободы на 2 года.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ Колгану С.А. установить следующие ограничения свободы: не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не выезжать за пределы территории того муниципального образования, где он будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, в которой он должен будет встать на учет в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из учреждения места лишения свободы, являться в уголовно-исполнительную инспекцию четыре раза в месяц для регистрации.

В остальном указанный приговор в отношении Казакова В.С. и Колгана С.А. оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.