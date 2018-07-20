Верховный суд РФ разрешил тратить маткапитал на покупку дачи, рассмотрев спор об использовании материнского (семейного) капитала между матерью троих детей и Пенсионным фондом РФ. В своем решении суд указал, что приобретение загородного дома возможно, если он соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, передает телеканал «Якутия 24».

Ранее Пенсионный фонд отказал матери троих детей в использовании средств маткапитала на погашение банковского кредита — на заемные средства гражданка приобрела земельный участок с расположенным на нем жилым домом. Посчитав решение пенсионного органа незаконным, женщина обжаловала его в суд, который обязал ПФ направить положенные ей средства (более 420 тысяч рублей) на погашение кредита. Суд апелляционной инстанции, указал, что дачный дом приобретен для временного проживания и отдыха в летнее время, отменил решение суда и отказал в иске.

Затем дело было рассмотрено Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ. Верховный суд обратил внимание, что семья купила пригодный для постоянного проживания дом, находящийся в экологически благоприятном, транспортно доступном районе. Суд подчеркнул, что способ улучшения жилищных условий законодателем не ограничен, ведь вид и количество объектов недвижимости, которые могут находится в собственности, в РФ не ограничен.

Решение суда создает новые возможности использования маткапитала, так как суд признает разные способы улучшения жилищных условий. Наряду с гражданами, вообще не обеспеченными жильем, воспользоваться положенными по закону средствами могут и более состоятельные семьи, приобретая имущество, не являющееся крайне необходимым, однако улучшающим условия их проживания. Возможно, такой вид использования средств материнского капитала получит распространение и в Якутии.

Новость подготовлена на основании материалов Верховного суда.