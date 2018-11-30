Верховный суд отказал Алексею Юрченко в условно-досрочном освобождении

Верховный суд Якутии отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Юрченко, по вине которого в ДТП погибло два человека в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24» из зала суда.

В результате устроенного им в 2016 году ДТП погибли два человека — 24-летний молодой человек и 22-летняя девушка. Юрченко сел в тот день за руль пьяным.

«Мы считаем, что он должен отсидеть весь положенный срок. Ведь по его вине погибли два человека. Каждый может оступится и по неволе совершить преступление. Однако, он был пьян. Это отягчающее обстоятельство. Какой сигнал подается нарушителям? Что каждый может совершить убийство и выйти не отсидев даже столь краткий срок?», — говорит мама одного из погибших телеканалу «Якутия 24».

Отсидев два с половиной года бывший директор Кангаласской СОШ подал апелляцию на УДО. В марте этого года Якутским городским судом он был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно. Матери погибших обжаловали это решение в Верховный суд Якутии. УДО было отменено. Юрченко с решением не согласился и подал кассационную жалобу. По результатам ее рассмотрениядело вернули на пересмотр. Пересмотрев дело Верховный суд Якутии решил отказать Юрченко.

Отметим, что экс-директор был приговорен к 3 годам 11 месяцам в колонии поселения. Максимальный срок за такое преступление — 9 лет лишения свободы.