АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.81
 73.07
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.06.2018, 0:17
Красота & Здоровье
Чиновники и молодежные лидеры сдали более 18 литров крови в Якутске
08.06.2018, 0:09
Политика
Врио главы встретился с лидерами всех парламентских фракций Ил Тумэна, кроме ЕР
08.06.2018, 0:00
Политика
Айсен Николаев встретился с руководством Ил Тумэна
08.06.2018, 0:00
Общество
Сегодня день рождения судьи, руководителя и журналистов
07.06.2018, 23:47
Общество
Эксклюзив
Якутян приглашают на презентацию книги Алексея Черткова
07.06.2018, 23:23
Политика
Айсен Николаев на прямой линии президента Путина
07.06.2018, 23:12
Происшествия
Резонанс
Фактом нападения собаки на малолетнего ребенка в Якутске займется следком
07.06.2018, 23:00
Столица
Горячая пора для коммунальщиков: В Якутске началась подготовка к отопительному сезону
07.06.2018, 22:58
Общество
Верховный Хурал Тывы окажет помощь пострадавшим от паводка в Якутии
07.06.2018, 22:55
Политика
Стал известен кандидат на должность руководителя регионального исполкома ЕР
07.06.2018, 22:48
Общество
Депутат Ил Тумэна поддержал квотирование рабочих мест на Дальнем Востоке
07.06.2018, 22:00
Общество
Общественники Якутии собрали пострадавшим от паводка около 25 млн рублей
07.06.2018, 21:57
Происшествия
Жительница Якутии отправилась колонию на 11 лет за убийство
07.06.2018, 17:50
Столица
Депутаты Якутской городской Думы поддержали акцию «Вызов-кузов!»
07.06.2018, 17:40
Культура & Образование
Фильм «Первые»: о верности, долге и любви
07.06.2018, 17:30
Общество
Член палаты Якутии Наилла Дейбук: Не мешал бы главам Следственный комитет…
07.06.2018, 17:20
Экономика
8 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
07.06.2018, 17:16
Общество
Айсен Николаев о том, как якутяне должны относиться к русскому языку
07.06.2018, 17:10
Спорт
Сборная якутских лучников выиграла командное первенство России
07.06.2018, 17:00
Экономика
Энергетики восстановили электроснабжение заречных сел, нарушенное сильным ветром
07.06.2018, 16:50
Спорт
Легенда скалолазания Килиан Фишхубер приедет в Якутию снимать фильм
07.06.2018, 16:40
Республика
Первый визит: врио главы Якутии посетил колымские районы. И оценил разгул стихии
07.06.2018, 16:30
Столица
Фотофакт
В Якутске устанавливают колесо обозрения
07.06.2018, 16:20
Культура & Образование
Методическому центру организации социального обслуживания вручили грант в размере 700 000 рублей
07.06.2018, 16:10
Экономика
Сегодня отмечает юбилей главный инженер Якутской ГРЭС Сергей Дедюхин
07.06.2018, 16:00
Происшествия
В ряде районов прогнозируется высокий класс пожарной опасности леса
07.06.2018, 15:50
Республика
ФОТО: Паводковая обстановка в Нижнеколымском районе остается напряженной
07.06.2018, 15:40
Спорт
Продолжение: Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы
07.06.2018, 15:30
Культура & Образование
На средства гранта президента РФ в Якутске развернется выставка «Куда ушли мамонты»
07.06.2018, 15:20
Республика
Глава Алданского района: Айсен Николаев задает новый тон дальнейшему развитию Якутии
07.06.2018, 15:10
Финансы
Россельхозбанк запустил мобильный банк для бизнеса
07.06.2018, 15:00
Красота & Здоровье
Серебряная неделя Киэргэ!
07.06.2018, 14:50
Экология
Разлив нефти произошел на участке «Транснефти»
07.06.2018, 14:40
Культура & Образование
Учителя из Якутии приняли участие во всероссийском чемпионате «Черук»
07.06.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Онлайн-запись на медосмотр к наркологу и психиатру
07.06.2018, 14:20
Столица
Лучшие производители кумыса примут участие в III Международном фестивале «Божественный напиток»
07.06.2018, 14:10
Культура & Образование
В Якутии назван победитель конкурса «Педагог-психолог — 2018»
07.06.2018, 14:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды 90-х и нулевых прилетели в Якутск! 
07.06.2018, 14:00
Спорт
Ысыах Туймаады: Спортивные состязания «Игры предков»
07.06.2018, 13:45
Общество
Суд обязал жителей Сунтарского района выплатить более 5 млн рублей неустойки по алиментам
07.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Жизнь вместе с собакой меняет организм человека
07.06.2018, 13:15
Происшествия
В Нерюнгри осужден пьяный угонщик
07.06.2018, 13:03
Культура & Образование
На Ысыахе Туймаады будет организована выставка народных промыслов
07.06.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Децл в Якутске
07.06.2018, 12:59
Культура & Образование
Ысыах в Торонто соберет якутян из Канады и США
07.06.2018, 12:58
Культура & Образование
Образовательный эффект курсов Клары Охотиной
07.06.2018, 12:57
Экология
Вернуть городским озерам жемчужную красоту
07.06.2018, 12:53
Столица
Александр Саввинов принял участие в ежегодном отчете Общественной палаты столицы
07.06.2018, 12:50
Общество
На днях завершается прием заявок на лучшего «Гражданского активиста»
07.06.2018, 12:40
Красота & Здоровье
На площади Ленина пройдет акция «Женское здоровье»
07.06.2018, 12:34
Культура & Образование
Практикоориентированные курсы для верхоянских учителей
07.06.2018, 12:34
Культура & Образование
Второй день конкурса «Воспитатель года-2018»: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс»
07.06.2018, 12:30
Экономика
Якутские энергетики предлагают дачникам «Лето без долгов»
07.06.2018, 12:26
Столица
День России в Якутске (программа)
07.06.2018, 12:20
Республика
Старшеклассники и студенты Алданского района прошли боевую подготовку
07.06.2018, 12:10
Столица
12 июня на скачки в Ус Хатын будут ездить автобусы
07.06.2018, 12:08
Происшествия
Мошенница лишила новогодних премий техработников
07.06.2018, 12:00
Столица
Как в столице проходит Год новаторства
07.06.2018, 11:50
Республика
Оймяконские школьники не смогли сдать ОГЭ по русскому языку
07.06.2018, 11:40
Столица
В праздничные выходные ГИБДД Якутска проведет массовые проверки водителей
07.06.2018, 11:30
Общество
За безупречную службу награждены госслужащие
07.06.2018, 11:26
Экология
АРКТИК КАПИТАЛ: очистить природу от мусора в силах каждого!
07.06.2018, 11:24
Происшествия
Экстра
Сотрудники ФСБ опросили министра Антона Сафронова
07.06.2018, 11:20
Республика
В Оймяконском и Момском улусах открылась навигация
07.06.2018, 11:10
Происшествия
В республике горит 660 гектаров леса
07.06.2018, 11:00
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Дмитрий Саввинов
07.06.2018, 10:50
Экономика
Объявление
О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни
07.06.2018, 10:40
Спорт
«Игры Дыгына» — самое зрелищное спортивное состязание Ысыаха Туймаады
07.06.2018, 10:30
Культура & Образование
Видео
Якутянин Петр Погодаев исполнил песни Виктора Цоя в фильме «Лето»
07.06.2018, 10:20
Республика
Айсен Николаев поставил задачи по итогам двухдневной работы в группе колымских районов
07.06.2018, 10:10
Общество
Детей из пострадавших от паводка районов разместят в четырех санаториях Якутии
07.06.2018, 10:00
Культура & Образование
«Огни Большого Города» — еще один трофей якутянина Александра Ясеня!
Архив новостей
Общество
7 июня 2018, 22:58
172

Верховный Хурал Тывы окажет помощь пострадавшим от паводка в Якутии

На обращение Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова об оказании гуманитарной помощи для пострадавших от паводка населенных пунктов Якутии откликнулся Верховный Хурал Республики Тыва.

4 июня на очередном заседании Совета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Председатель Кан-оол Даваа проинформировал народных депутатов о чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия), сложившейся в результате крупномасштабного наводнения, и обратил их внимание на то, что братский народ несет большие убытки из-за стихийного бедствия.

Кан-оол Даваа отметил: «Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва выражает искреннюю поддержку Республике Саха (Якутия) в эти трудные дни. Верим, что слаженная работа всех ветвей власти и ведомств позволит своевременно и в полном объеме устранить ущерб, причиненный стихийным бедствием».

Руководство, народные депутаты и работники аппарата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва после ознакомления с письмом спикера Ил Тумэна Александра Жиркова о чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия) по инициативе спикера Верховного Хурала Республики Тыва Кан-оол Даваа приняли решение о перечислении однодневной заработной платы в помощь пострадавшим от паводка в Якутии.

Напомним, по инициативе спикера Ил Тумэна Александра Жиркова вопрос об оказании гуманитарной помощи пострадавшим от паводка населенным пунктам Республики Саха (Якутия) будет также рассмотрен 10 июня 2018 года на заседании Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в г. Хабаровске.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
04.06.2018, 21:25
Культура & Образование
ИРОиПК провел заседание научно-методического совета
03.06.2018, 1:38
Желток
Эксклюзив
Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!
06.06.2018, 21:52
Происшествия
Видео
На Талаканском месторождении на станции №10 произошла авария
04.06.2018, 17:50
Политика
Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
08.06.2018

Чиновники и молодежные лидеры сдали более 18 литров крови в Якутске

Политика
08.06.2018

Врио главы встретился с лидерами всех парламентских фракций Ил Тумэна, кроме ЕР

Эксклюзив
Общество
07.06.2018

Якутян приглашают на презентацию книги Алексея Черткова

Происшествия
07.06.2018

Жительница Якутии отправилась колонию на 11 лет за убийство

Красота & Здоровье
07.06.2018

Серебряная неделя Киэргэ!

Эксклюзив
Культура & Образование
07.06.2018

Звезды 90-х и нулевых прилетели в Якутск! 

Экология
07.06.2018

Вернуть городским озерам жемчужную красоту

Культура & Образование
07.06.2018

Второй день конкурса «Воспитатель года-2018»: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс»