Верховный Хурал Тывы окажет помощь пострадавшим от паводка в Якутии

На обращение Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова об оказании гуманитарной помощи для пострадавших от паводка населенных пунктов Якутии откликнулся Верховный Хурал Республики Тыва.

4 июня на очередном заседании Совета Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Председатель Кан-оол Даваа проинформировал народных депутатов о чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия), сложившейся в результате крупномасштабного наводнения, и обратил их внимание на то, что братский народ несет большие убытки из-за стихийного бедствия.

Кан-оол Даваа отметил: «Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва выражает искреннюю поддержку Республике Саха (Якутия) в эти трудные дни. Верим, что слаженная работа всех ветвей власти и ведомств позволит своевременно и в полном объеме устранить ущерб, причиненный стихийным бедствием».

Руководство, народные депутаты и работники аппарата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва после ознакомления с письмом спикера Ил Тумэна Александра Жиркова о чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия) по инициативе спикера Верховного Хурала Республики Тыва Кан-оол Даваа приняли решение о перечислении однодневной заработной платы в помощь пострадавшим от паводка в Якутии.

Напомним, по инициативе спикера Ил Тумэна Александра Жиркова вопрос об оказании гуманитарной помощи пострадавшим от паводка населенным пунктам Республики Саха (Якутия) будет также рассмотрен 10 июня 2018 года на заседании Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в г. Хабаровске.