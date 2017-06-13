Верхневилюйске на беговой дорожке будет  жарко!

Легкая атлетика республики в последние годы на подьеме, в прошлом году Сардаана ТРОФИМОВА, Максим АФОНИН по толкании ядра имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионами России в помещении стали Наталья ЛЕОНТЬЕВА и Максим Афонин, чемпионкой России по прыжкам среди юниорок стала Диана АДАСЬКО, среди младших юношей в барьерном беге Данил ЛАВРЕНТЬЕВ оба воспитанники ДЮСШ-1 г. Якутска.
И вот 10-11 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского, как второе и заключительное отборочное соревнование за путевки на спартакиаду Манчаары по национальным видам спорта в Верхневилюйске, прошли чемпионат республики и Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии ПИНИГИНОЙ.
Свыше 450 легкоатлетов из почти 30 улусов и городов республики в том числе из заполярных Анабарского, Булунского, Оленекского, Момского, Среднеколымского, Верхнеколымского, Верхоянского, Оймяконского, Жиганского, Аллаиховского, Абыйского улусов вели борьбу за заветные путевки по четырем возрастным группам. По 40-50 претендентов отдельно среди девушек, юношей, женщин и мужчин боролись на спринтерской дистанции 100 м а также на стайерских дистанциях 3000.5000,10000 м включая женщин и мужчин ветеранов тоже по 30 -40 бегунов в каждой возрастной группе. Такое «нашествие» бегунов у нас наблюдается в каждые четыре года, в год проведения Спартакиады Манчаары.
Сегодня, как говорится, все дороги ведут в Верхневилюйск и чтобы попасть туда, перед бегунами стояла задача войти в число 16 лучших по итогам двух отборочных соревнований: чемпионата г. Якутска который прошел 3-4 июня и чемпионата республики в одном из дистанций. Для кого-то особенно для бегунов северных улусов это была сверхтрудная задача, а для ведущих спортсменов просто «разведка боем» перед главным стартом. Поэтому и мы по итогам этих стартов каких-то прогнозов делать не будем, учитывая что спорт прекрасен своими неожиданными итогами.
Но, как анонс, скажу главным событием всей спартакиады Манчаары в Верхневилюйске станет борьба двух наших выдающихся бегуний, МСМК, чемпионок России: в классическом марафоне 42 км 195 м Сардааны ТРОФИМОВОЙ и на 5000 м Натальи ЛЕОНТЬЕВОЙ на дистанции 3000 и 5000 м. Борьба такого высочайшего уровня в олимпийских дистанциях у нас в республике еще не было за всю историю. «Разведку боем» они как бы избегая друг друга провели заочно. Сардаана 3-4 июня играючи выиграла чемпионат Якутска с результатами на 3000 м – 9.43,2 сек, и на 5000 – 16.30,4 сек, а Наталья 10-11 июня выиграла чемпионат республики с результатами на 3000 м – 9.55,4 сек, на 5000 м – 17.14,1 сек. Как видим «первый раунд» за Сардааной. Меня конечно могут упрекнуть как можно делать какие-то заключения сравнивая эти результаты, и они конечно правы. Наталья действующая чемпионка России на 5000 м с результатом в помещении 15.51,55 сек, а ее рекорд республики установленный в 2012 в г. Чебоксары 15.32,48 сек, позволяет ей бороться на равных даже с нашими мужчинами стайерами (см. таблицу 5000 м мужчины), какие тут могут быть сомнения в ее победе. Но, как я уже сказал, спорт прекрасен неожиданностями, Сардаана –хозяйка спартакиады, а дома как известно и стены помогают, весь стадион с диким ревом будет неистово болеть за нее, как говорится умри кумир! Но победи! Никто и не будет вспоминать что это не ее дистанция! Рекорд республики Натальи на 3000м установленный 2012 году в Москве – 9.08,75 сек! Это на размышление!
В Верхневилюйске также на старт выйдет МСМК, чемпионка России 2014 года на дистанции 800 м Светлана РОГОЗИНА из Мирного. Для нее дистанции 3000 и 5000 м слишком длинные, поэтому она чтобы защищать честь родного г. Мирного стала «в мгновение ока»спринтером, добежав третьей в финале чемпионата республики на дистанции100м. На этой дистанции среди женщин, у себя дома в Верхневилюйске может наступить звездный час Валентины ИВАНОВОЙ надолго «задержавшейся» в призерах в спринте. Она как никогда убедительно выиграла чемпионаты столицы и республики на 100 и 200 м. Среди мужчин 100 м выиграл рекордсмен республики на 400 м молодой талантливый Михаил РУФОВ, но думается многоопытные, титулованные рекордсмены республики Михаил ЖАРИН, Сергей ЧУНАРЕВ в Верхневилюйске скажут свое «веское слово», да и чемпион республики 2016 года на 200 м Дамир ЧАЧУА из Оймякона тоже нацелен если не на золото, то в призеры точно.
Прогноз в спорте — дело не благодарное, но одного будущего победителя спартакиады я могу назвать точно, это рекордсмен республики на 1500 м среди юношей, победитель первенства ДВФО среди юниоров Николай КОПЫРИН на дистанции 5000 м среди юношей. На чемпионате республики на этой дистанции он показал второй результат среди мужчин после Дьулуса ЕЛИСЕЕВА, позади его остались известные стайеры Роман АЛЕКСЕЕВ, Айсен ВАСИЛЬЕВ, Егор БЫГАНОВ и др. На дистанциях 5000 и 10000 м абсолютно лучшие результаты сезона 3-4 тюня показали соответственно Дьулус Елисеев и Роман Алексеев, однако на чемпионате республики свое серьезное намерение биться за победу в Верхневилюйске продемонстрировал «обветренный, просоленный» во многих Играх и спартакиадах Вячеслав ГРОМОВ. Нацелены на самые высокие места в стайерских дистанциях Степан СТЕПАНОВ, Дмитрий СТЕПАНОВ, Егор Быганов, Конон НИКИФОРОВ, Виктор ПРОКОПЬЕВ и другие.
Среди ветеранов мужчин на 5000 м борьба как и четыре года назад в Чурапче ожидается между Василием СПИРИДОНОВЫМ и Иваном ВИНОКУРОВЫМ, если в Чурапче выиграл Василий, на то квалификации Иван взял реванш, пока в тени Альберт СОФРОНОВ, но обязательно будут «темные лошадки» которых пока никто не берет в расчет. Среди женщин-ветеранов также убедительный реванш за поражение в Чурапче взяла на квалификации Лариса ПЛАТОНОВА у Екатерины ДРАГУНОВО, показавшей пока только восьмой результат. Реванша за Чурапчу жаждет думаю и Ирина СМОЛИНА финишировавшая четыре года назад третьей, могут выстрелить и пока неизвестные «темные лошадки». В общем через три недели в Верхневилюйске будет очень «жарко» на беговой дорожке.
Шестерка лучших результатов по итогам двух квалификационных соревнований в преддверии спартакиады Манчаары: чемпионата г. Якутска 3-4 июня и Республики Саха 10-11 июня 2017 года
|М
|Фамилия, имя
|Г.р
|Команда
|Результат
|100 м, девушки – 51 участниц
|1
|Шабиева Исмира
|2002
|Якутск
|12.94
|2
|Колесникова Анастасия
|2000
|Кобяйский
|13.15
|3
|Закирко Елена
|2001
|Ленск
|13.30
|4
|Олесова Валерия
|2003
|Якутск
|13.40
|5
|Степанова Анна
|2001
|Сунтарский
|13.52
|6
|Стрюкова Екатерина
|1999
|Аллаиховский
|13.63
|100 м женщины – 33 участницы
|1
|Иванова Валентина
|1989
|В-Вилюйский
|12.67
|2
|Олешко Татьяна
|1989
|Амгинский
|12.90
|3
|Рогозина Светлана
|1992
|Мирный
|13.01
|4
|Кобякова Юлия
|1994
|Намский
|13.12
|5
|Животова Галина
|1993
|Нерюнгри
|13.17
|6
|Собакина Кыыдаана
|1998
|Чурапчинский
|13.23
|100 м юноши – 51 участник
|1
|Саенко Юрий
|1999
|Ленск
|11.32
|2
|Филиппов Петр
|1999
|М-Кангаласский
|11.49
|3
|Руфов Николай
|1999
|В-Вилюйский
|11.54
|4
|Нечаев Александр
|1999
|Якутск
|11.61
|5
|Захватов Данил
|2001
|Ленск
|11.75
|6
|Строев Борис
|1999
|Чурапчинский
|11.75
|100м мужчины – 46 участника
|1
|Руфов Михаил
|1996
|В-Вилюйск
|10.97
|2
|Жарин Михаил
|1986
|Амгинский
|11.09
|3
|Чунарев Сергей
|1996
|Якутск
|11.10
|4
|Чачуа Дамир
|1990
|Оймяконский
|11.12
|5
|Сотников Федор
|1989
|М-Кангаласский
|11.19
|6
|Иванов Валентин
|1991
|Ленск
|11.21
|3000м, девушки – 37 участниц
|1
|Мутовина Елена
|2003
|Хангаласский
|11.20,3
|2
|Глухарева Сахая
|2001
|Сунтарский
|11.26,6
|3
|Трофимова Айталы
|2000
|Намский
|11.43,0
|4
|Зайнагабдинова Диана
|2000
|Нерюнгри
|11.45.6
|5
|Белолюбская Милена
|2002
|Амгинский
|11.49,7
|6
|Пермякова Мария
|2001
|М-Кангаласский
|11.58,5
|3000м, женщины – 31 участницы
|1
|Трофимова Сардаана
|1988
|В-Вилюйский
|9.43,4
|2
|Леонтьева Наталья
|1987
|Сунтарский
|9.55,4
|3
|Осипова Ирина
|1983
|Якутск
|10.07,9
|4
|Сотникова Наталья
|1989
|М-Кангаласский
|10.25,7
|5
|Белик Ирина
|1998
|Якутск
|10.31,1
|6
|Макарова Марианна
|1992
|Чурапчинский
|10.33,8
|3000м, женщины-ветераны – 29 участниц
|1
|Платонова Лариса
|1972
|Якутск
|11.48,2
|2
|Смолина Ирина
|1975
|М-Кангаласский
|11.48,3
|3
|Слободчикова Полина
|1979
|Сунтарский
|11.52,7
|4
|Ефимова Евдокия
|1981
|Таттинский
|12.08,6
|5
|Доргуева Валентина
|1959
|Таттинский
|12.09,8
|6
|Наумова Ольга
|1980
|Амгинский
|12.23,6
|5000м, женщины – 33 участницы
|1
|Трофимова Сардаана
|1988
|В-Вилюйский
|16.30,4
|2
|Леонтьева Наталья
|1987
|Сунтарский
|17.14,1
|3
|Осипова Ирина
|1983
|Якутск
|17.47,0
|4
|Сотникова Наталья
|1989
|М-Кангаласский
|18.30.1
|5
|Гоголева Надежда
|1984
|Намский
|18.33,1
|6
|Белик Ирина
|1998
|Якутск
|18.41,3
|5000м, юноши – 35 участников
|1
|Копырин Николай
|1999
|Хангаласский
|15.37,6
|2
|Федотов Александр
|2000
|В-Вилюйский
|17.13,4
|3
|Калачиков Анатолий
|2001
|Якутск
|17.15.2
|4
|Драгунов Константин
|2000
|Чурапчинский
|17.16.8
|5
|Спиридонов Егор
|2001
|Намский
|17.28,1
|6
|Федоров Павел
|1999
|Чурапчинский
|17.35.3
|5000м, мужчины – 39 участников
|1
|Елисеев Дьулус
|1994
|СВФУ
|14.59,4
|2
|Степанов Степан
|1992
|В-Вилюйский
|15.38,3
|3
|Прокопьев Виктор
|1992
|Амгинский
|15.40,2
|4
|Алексеев Роман
|1990
|Намский
|15.47.4
|5
|Васильев Айсен
|1993
|Намский
|15.48,9
|6
|Громов Вячеслав
|1981
|Хангаласский
|15.50,2
|5000м, мужчины-ветераны – 33 участника
|1
|Винокуров Иван
|1972
|У-Алданский
|16.50,2
|2
|Спиридонов Василий
|1972
|В-Вилюйский
|17.08,1
|3
|Иванов Антон
|1975
|Чурапчинский
|17.09,7
|4
|Софронов Альберт
|1971
|Вилюйский
|17.55,2
|5
|Захаров Петр
|1969
|Амгинский
|17.56,5
|6
|Сотников Александр
|1974
|Якутск
|17.57,5
|10000м, мужчины – 32 участника
|1
|Алексеев Роман
|1990
|Намский
|32.23,9
|2
|Степанов Степан
|1992
|В-Вилюйский
|32.27.8
|3
|Громов Вячеслав
|1981
|Хангаласский
|32.59,2
|4
|Степанов Дмитрий
|1991
|Чурапчинский
|33.03.3
|5
|Никифоров Конон
|1993
|СВФУ
|33.28.7
|6
|Мартынов Роман
|1994
|М-Кангаласский
|33.44,2
Шестерка лучших результатов в Всероссийских соревнованиях на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной и на Чемпионате республики Саха на дисциплинах не включенных в программу спартакиады Манчаары, 10-11 июня стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского
|200м, женщины — 16 участниц
|1
|Иванова Валентина
|1989
|В-Вилюйский
|26.40
|2
|Белова Ольга
|1991
|Ленск
|27.28
|3
|Колесникова Анастасия
|2002
|Кобяйский
|27.28
|4
|Зиничева Татьяна
|1998
|Кобяйский
|27.47
|5
|Максимова Юлия
|2001
|Чурапчинский
|28.47
|6
|Нармухаметова Арина
|2001
|Олексминский
|29.15
|200м, мужчины 15 участников
|1
|Руфов Михаил
|1996
|В-Вилюйск
|22.39
|2
|Руфов Николай
|1999
|В-Вилюйск
|22.75
|3
|Пичугов Григорий
|1991
|Ленск
|22.89
|4
|Саенко Юрий
|1999
|Ленск
|22.94
|5
|Шамшитдинов Эрлан
|1988
|СВФУ
|24.55
|6
|Санников Эдуард
|1997
|Горный
|24.17
|400м мужчины — 7 участников
|1
|Кисиляхов Николай
|1996
|В-Вилюйский
|53.24
|2
|Гутров Андрей
|2000
|Нерюнгри
|53.54
|3
|Николаев Максим
|2000
|Кобяйский
|54.57
|4
|Павлов Иоанн
|2001
|Якутск
|56.15
|5
|Чокуур Уйгун
|1996
|СВФУ
|59.61
|6
|Павлов Станислав
|1998
|СВФУ
|1.00,66
|400м женщины – 5 участниц
|1
|Адасько Диана
|1998
|Якутск
|57.84
|2
|Животова Галина
|1993
|Нерюнгри
|59.50
|3
|Курчатова Ольга
|1996
|СВФУ
|1.01,08
|4
|Миронова Светлана
|1996
|СВФУ
|1.03,61
|5
|Григорьева Пелагея
|1998
|В-Вилюйский
|1.06,21
|800м, женщины – 11 участниц
|1
|Животова Галина
|1993
|Нерюнгри
|2.16,6
|2
|Тартакынова Диана
|1989
|В_Вилюйский
|2.21,7
|3
|Курчатова Ольга
|1996
|СВФУ
|2.26,3
|4
|Пехтерева Лидия
|1995
|Вилюйский
|2.29,6
|5
|Зайнагабдинова Диана
|2000
|Нерюнгри
|2.36,8
|6
|Курьева Ольга
|2003
|Олекминский
|2.40,7
|800м, мужчины – 12 участников
|1
|Щетников Роман
|1983
|Нерюнгри
|1.59,0
|2
|Собакин Филипп
|1995
|Чурапчинский
|2.01,6
|3
|Кисиляхов Николай
|1996
|СВФУ
|2.02,5
|4
|Колодезников Иннокентий
|1997
|У-Алданский
|2.08,0
|5
|Михеев Николай
|1976
|Ленск
|2.08,1
|6
|Гутров Андрей
|2001
|Нерюнгри
|2.09,2
|1500м, женщины – 4 участницы
|1
|Краморова Оксана
|1997
|Нерюнгри
|4.50,95
|2
|Тартакынова Диана
|1988
|В-Вилюйский
|4.51,50
|3
|Платонова Лариса
|1972
|Якутск
|5.27,78
|4
|Попова Зоя
|2003
|Вилюйский
|6.02,71
|1500м, мужчины – 7 участников
|1
|Щетников Роман
|1983
|Нерюнгри
|4.14,99
|2
|Колодезников Иннокентий
|1997
|У-Алданский
|4.20,45
|3
|Елисеев Реворий
|1996
|Чурапчинский
|4.22,26
|4
|Неустроев Тарас
|1986
|Якутск
|4.36,00
|5
|Павлов Алексей
|1997
|ЯГСХА
|5.04,32
|6
|Мохначевский Владимир
|1997
|ЯГСХА
|5.07,88
|Спортивная ходьба 3000м, женщины – 6 участниц
|1
|Шепелева Анастасия
|1992
|СВФУ
|15.23,2
|2
|Семенова Сардаана
|1993
|СВФУ
|17.37,4
|3
|Татарченко Арина
|1996
|СВФУ
|18.52,9
|4
|Птицына Анна
|1998
|СВФУ
|20.09,2
|5
|Иванова Лера
|2002
|Сунтарский
|20.36,5
|Спортивная ходьба 3000м, мужчины – 4 участника
|1
|Степанов Геннадий
|1996
|СВФУ
|13.59,1
|2
|Софронов Афанасий
|1998
|СВФУ
|14.25,1
|3
|Сивцев Саян
|1994
|СВФУ
|14.30,7
|4
|Егоров Уйусхан
|1999
|СВФУ
|15.17,1
|Прыжки в длину, женщины – 10 участниц
|1
|Илясова Карина
|1999
|Якутск
|5.08
|2
|Мачахова Анна
|1990
|В-Вилюйский
|4.72
|3
|Лыткина Анна
|1997
|М-Кангаласский
|4.71
|4
|Трифонова Вероника
|2001
|Кобяйский
|4.68
|5
|Жукова Анастасия
|2004
|Алдан
|4.46
|6
|Осипова Вера
|2002
|Сунтарский
|4.45
|Прыжки в длину, мужчины – 14 участников
|1
|Дмитриев Яков
|Кобяйский
|6.61
|2
|Иванов Валентин
|1991
|Ленский
|6.60
|3
|Говоров Александр
|1993
|СВФУ
|6.51
|4
|Адамов Кай
|1996
|Чурапчинский
|6.49
|5
|Скрябин Игорь
|1996
|М-Кангаласский
|6.49
|6
|Строев Борис
|1999
|Чурапчинский
|6.41
|Прыжки тройной, женщины – 8 участниц
|1
|Илясова Карина
|1999
|Якутск
|11.43
|2
|Матяш Ксения
|1999
|Нерюнгри
|11.06
|3
|Осипова Вера
|2002
|Сунтарский
|10.01
|4
|Лыткина Анна
|1997
|М-Кангаласский
|10.01
|5
|Распопова Вилена
|2003
|Кобяйский
|10.01
|6
|Петухова Оксана
|2001
|Кобяйский
|9.46
|Прыжки тройной, мужчины – 6 участников
|1
|Говоров Александр
|1993
|СВФУ
|14.12
|2
|Поскачин Вадим
|1999
|Вилюйский
|13.31
|3
|Семенов Леонид
|1999
|Таттинский
|12.98
|4
|Скрябин Игорь
|1993
|М-Кангаласский
|12.57
|5
|Игнатьев Владимир
|2000
|Сунтарский
|11.89
|6
|Мярикянов Андрей
|2002
|Момский
|11.29
|Прыжки в высоту, женщины — 3 участницы
|1
|Агафонова Елизавета
|2002
|Якутск
|1.50
|2
|Колесникова Анастасия
|2002
|Кобяйский
|1.45
|3
|Ярыгина Ксения
|2004
|Якутск
|1.30
|Прыжки в высоту, мужчины 8 участников
|1
|Симонов Никита
|2002
|Алдан
|1.80
|2
|Варфоломеев Дмитрий
|2000
|Кобяйский
|1.75
|3
|Новлянский Виктор
|1999
|Кобяйский
|1.65
|4
|Дербенев Владислав
|2003
|Алдан
|1.60
|5
|Добрынин Артем
|2001
|Якутск
|1.50
|6
|Носов Алексей
|2003
|Якутск
|1.50