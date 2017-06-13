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13 июня 2017, 16:55
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Верхневилюйске на беговой дорожке будет  жарко!

Легкая атлетика республики в последние годы на подьеме, в прошлом году Сардаана ТРОФИМОВА, Максим АФОНИН по толкании ядра  имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионами России в помещении стали Наталья ЛЕОНТЬЕВА и Максим Афонин, чемпионкой России по прыжкам среди юниорок стала Диана АДАСЬКО, среди младших юношей в барьерном беге Данил ЛАВРЕНТЬЕВ оба воспитанники ДЮСШ-1 г. Якутска. 

И вот 10-11 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского, как второе и заключительное отборочное соревнование за путевки на спартакиаду  Манчаары по национальным видам спорта в Верхневилюйске, прошли чемпионат республики и  Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии ПИНИГИНОЙ.

Свыше 450 легкоатлетов из почти 30 улусов и городов республики в том числе из заполярных Анабарского, Булунского, Оленекского, Момского, Среднеколымского, Верхнеколымского, Верхоянского, Оймяконского, Жиганского, Аллаиховского, Абыйского улусов вели борьбу за заветные путевки по четырем возрастным группам. По 40-50 претендентов отдельно среди девушек, юношей, женщин и мужчин боролись  на спринтерской дистанции 100 м а также на стайерских дистанциях 3000.5000,10000 м включая женщин и мужчин ветеранов тоже  по 30 -40 бегунов в каждой возрастной группе. Такое «нашествие» бегунов у нас наблюдается в каждые четыре года, в год проведения Спартакиады Манчаары.

Сегодня, как говорится, все дороги ведут в Верхневилюйск и чтобы попасть туда, перед бегунами стояла задача войти в число 16 лучших по итогам двух отборочных соревнований: чемпионата  г. Якутска который прошел 3-4 июня и  чемпионата республики  в одном из дистанций. Для кого-то  особенно для бегунов северных улусов это была сверхтрудная задача, а для ведущих спортсменов просто «разведка боем» перед главным стартом. Поэтому и мы  по итогам этих стартов каких-то  прогнозов делать не будем, учитывая что  спорт прекрасен своими неожиданными итогами.

Но, как анонс, скажу главным событием всей спартакиады Манчаары в Верхневилюйске станет борьба двух наших выдающихся бегуний, МСМК, чемпионок России: в классическом марафоне 42 км 195 м Сардааны  ТРОФИМОВОЙ и на 5000 м Натальи ЛЕОНТЬЕВОЙ на дистанции 3000 и 5000 м. Борьба такого высочайшего уровня  в олимпийских дистанциях у нас в республике еще  не было за всю историю.  «Разведку боем» они  как бы избегая  друг друга    провели заочно.   Сардаана 3-4 июня играючи выиграла чемпионат Якутска с результатами на 3000 м – 9.43,2 сек, и на 5000 – 16.30,4 сек, а Наталья 10-11 июня выиграла чемпионат республики с результатами на 3000 м – 9.55,4 сек, на 5000 м – 17.14,1 сек. Как видим «первый раунд» за Сардааной.  Меня конечно могут упрекнуть как  можно делать какие-то заключения сравнивая эти  результаты, и они конечно правы.  Наталья действующая чемпионка России на 5000 м  с результатом в помещении 15.51,55 сек, а ее рекорд республики установленный в 2012 в г. Чебоксары  15.32,48 сек, позволяет ей бороться на равных даже с нашими мужчинами стайерами (см. таблицу 5000 м мужчины), какие тут могут быть сомнения в ее победе. Но, как я уже сказал, спорт прекрасен неожиданностями, Сардаана –хозяйка спартакиады, а дома как известно и стены помогают, весь стадион с диким ревом будет неистово болеть за нее, как говорится умри кумир! Но победи! Никто и не будет вспоминать что это не ее дистанция! Рекорд республики Натальи на 3000м установленный  2012 году в Москве – 9.08,75 сек! Это на размышление!

В Верхневилюйске также на старт выйдет МСМК, чемпионка России 2014 года на дистанции 800 м Светлана РОГОЗИНА из Мирного. Для нее дистанции 3000 и 5000 м слишком длинные, поэтому она чтобы защищать честь родного г. Мирного стала «в мгновение ока»спринтером, добежав третьей в финале чемпионата республики на дистанции100м. На этой дистанции среди женщин, у себя  дома в Верхневилюйске может наступить звездный час Валентины ИВАНОВОЙ надолго «задержавшейся» в призерах в спринте. Она как никогда убедительно выиграла чемпионаты столицы и республики на 100 и 200 м. Среди мужчин 100 м выиграл рекордсмен республики на 400 м молодой талантливый Михаил РУФОВ, но думается многоопытные, титулованные рекордсмены республики Михаил ЖАРИН, Сергей ЧУНАРЕВ в Верхневилюйске скажут свое «веское слово», да и чемпион республики 2016 года на 200 м Дамир ЧАЧУА из Оймякона тоже нацелен если не на золото, то в призеры точно.

Прогноз в спорте — дело не благодарное, но одного будущего победителя спартакиады я могу назвать точно, это рекордсмен республики на 1500 м среди юношей, победитель первенства ДВФО среди юниоров Николай КОПЫРИН на дистанции 5000 м среди юношей. На чемпионате республики на этой дистанции он показал второй  результат среди мужчин после Дьулуса ЕЛИСЕЕВА,  позади его остались  известные  стайеры Роман АЛЕКСЕЕВ, Айсен ВАСИЛЬЕВ, Егор БЫГАНОВ и др. На  дистанциях 5000 и 10000 м абсолютно лучшие результаты сезона  3-4 тюня показали соответственно Дьулус Елисеев и Роман Алексеев, однако на чемпионате республики свое серьезное намерение биться за победу в Верхневилюйске продемонстрировал  «обветренный, просоленный» во многих Играх и спартакиадах Вячеслав ГРОМОВ. Нацелены на самые высокие места в стайерских дистанциях Степан СТЕПАНОВ, Дмитрий СТЕПАНОВ, Егор Быганов, Конон НИКИФОРОВ, Виктор ПРОКОПЬЕВ и другие.

Среди ветеранов мужчин на 5000 м борьба как и четыре года назад в Чурапче ожидается между Василием СПИРИДОНОВЫМ и Иваном ВИНОКУРОВЫМ, если в Чурапче выиграл Василий, на то квалификации Иван взял реванш, пока в тени Альберт СОФРОНОВ, но обязательно будут «темные лошадки» которых пока никто не берет в расчет. Среди женщин-ветеранов также убедительный реванш за поражение в Чурапче взяла на квалификации Лариса ПЛАТОНОВА у Екатерины ДРАГУНОВО, показавшей пока только восьмой результат. Реванша за Чурапчу жаждет думаю и Ирина СМОЛИНА финишировавшая четыре года назад третьей, могут выстрелить и пока неизвестные «темные лошадки». В общем через три недели в Верхневилюйске будет очень «жарко» на беговой дорожке.

 Шестерка лучших результатов по итогам двух квалификационных соревнований в преддверии спартакиады Манчаары: чемпионата г.  Якутска 3-4 июня  и Республики Саха 10-11 июня  2017 года

М Фамилия, имя Г.р Команда Результат
    100 м, девушки – 51 участниц
1 Шабиева Исмира 2002 Якутск 12.94
2 Колесникова Анастасия 2000 Кобяйский 13.15
3 Закирко Елена 2001 Ленск 13.30
4 Олесова Валерия 2003 Якутск 13.40
5 Степанова Анна 2001 Сунтарский 13.52
6 Стрюкова Екатерина 1999 Аллаиховский 13.63
    100 м женщины – 33 участницы
1 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 12.67
2 Олешко Татьяна 1989 Амгинский 12.90
3 Рогозина Светлана 1992 Мирный 13.01
4 Кобякова Юлия 1994 Намский 13.12
5 Животова Галина 1993 Нерюнгри 13.17
6 Собакина Кыыдаана 1998 Чурапчинский 13.23
    100 м юноши – 51 участник
1 Саенко Юрий 1999 Ленск 11.32
2 Филиппов Петр 1999 М-Кангаласский 11.49
3 Руфов Николай 1999 В-Вилюйский 11.54
4 Нечаев Александр 1999 Якутск 11.61
5 Захватов Данил 2001 Ленск 11.75
6 Строев Борис 1999 Чурапчинский 11.75
    100м мужчины – 46 участника
1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйск 10.97
2 Жарин Михаил 1986 Амгинский 11.09
3 Чунарев Сергей 1996 Якутск 11.10
4 Чачуа Дамир 1990 Оймяконский 11.12
5 Сотников Федор 1989 М-Кангаласский 11.19
6 Иванов Валентин 1991 Ленск 11.21
       3000м, девушки – 37 участниц
1 Мутовина Елена 2003 Хангаласский 11.20,3
2 Глухарева Сахая 2001 Сунтарский 11.26,6
3 Трофимова Айталы 2000 Намский 11.43,0
4 Зайнагабдинова Диана 2000 Нерюнгри 11.45.6
5 Белолюбская Милена 2002 Амгинский 11.49,7
6 Пермякова Мария 2001 М-Кангаласский 11.58,5
      3000м, женщины – 31 участницы
1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 9.43,4
2 Леонтьева Наталья 1987 Сунтарский 9.55,4
3 Осипова Ирина 1983 Якутск 10.07,9
4 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 10.25,7
5 Белик Ирина 1998 Якутск 10.31,1
6 Макарова Марианна 1992 Чурапчинский 10.33,8
 3000м, женщины-ветераны – 29 участниц
1 Платонова Лариса 1972 Якутск 11.48,2
2 Смолина Ирина 1975 М-Кангаласский 11.48,3
3 Слободчикова Полина 1979 Сунтарский 11.52,7
4 Ефимова Евдокия 1981 Таттинский 12.08,6
5 Доргуева Валентина 1959 Таттинский 12.09,8
6 Наумова Ольга 1980 Амгинский 12.23,6
     5000м, женщины – 33 участницы
1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 16.30,4
2 Леонтьева Наталья 1987 Сунтарский 17.14,1
3 Осипова Ирина 1983 Якутск 17.47,0
4 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 18.30.1
5 Гоголева Надежда 1984 Намский 18.33,1
6 Белик Ирина 1998 Якутск 18.41,3
     5000м, юноши – 35 участников
1 Копырин Николай 1999 Хангаласский 15.37,6
2 Федотов Александр 2000 В-Вилюйский 17.13,4
3 Калачиков Анатолий 2001 Якутск 17.15.2
4 Драгунов Константин 2000 Чурапчинский 17.16.8
5 Спиридонов Егор 2001 Намский 17.28,1
6 Федоров Павел 1999 Чурапчинский 17.35.3
   5000м, мужчины – 39 участников
1 Елисеев Дьулус 1994 СВФУ 14.59,4
2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 15.38,3
3 Прокопьев Виктор 1992 Амгинский 15.40,2
4 Алексеев Роман 1990 Намский 15.47.4
5 Васильев Айсен 1993 Намский 15.48,9
6 Громов Вячеслав 1981 Хангаласский 15.50,2
    5000м, мужчины-ветераны – 33 участника
1 Винокуров Иван 1972 У-Алданский 16.50,2
2 Спиридонов Василий 1972 В-Вилюйский 17.08,1
3 Иванов Антон 1975 Чурапчинский 17.09,7
4 Софронов Альберт 1971 Вилюйский 17.55,2
5 Захаров Петр 1969 Амгинский 17.56,5
6 Сотников Александр 1974 Якутск 17.57,5
   10000м, мужчины – 32 участника
1 Алексеев Роман 1990 Намский 32.23,9
2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 32.27.8
3 Громов Вячеслав 1981 Хангаласский 32.59,2
4 Степанов Дмитрий 1991 Чурапчинский 33.03.3
5 Никифоров Конон 1993 СВФУ 33.28.7
6 Мартынов Роман 1994 М-Кангаласский 33.44,2

 

Шестерка лучших  результатов в Всероссийских соревнованиях на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной и  на Чемпионате республики Саха на дисциплинах не включенных в программу спартакиады Манчаары, 10-11 июня стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского

      200м, женщины — 16 участниц
1 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 26.40
2 Белова Ольга 1991 Ленск 27.28
3 Колесникова Анастасия 2002 Кобяйский 27.28
4 Зиничева Татьяна 1998 Кобяйский 27.47
5 Максимова Юлия 2001 Чурапчинский 28.47
6 Нармухаметова Арина 2001 Олексминский 29.15
          200м, мужчины 15 участников
1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйск 22.39
2 Руфов Николай 1999 В-Вилюйск 22.75
3 Пичугов Григорий 1991 Ленск 22.89
4 Саенко Юрий 1999 Ленск 22.94
5 Шамшитдинов Эрлан 1988 СВФУ 24.55
6 Санников Эдуард 1997 Горный 24.17
       400м мужчины —  7 участников
1 Кисиляхов Николай 1996 В-Вилюйский 53.24
2 Гутров Андрей 2000 Нерюнгри 53.54
3 Николаев Максим 2000 Кобяйский 54.57
4 Павлов Иоанн 2001 Якутск 56.15
5 Чокуур Уйгун 1996 СВФУ 59.61
6 Павлов Станислав 1998 СВФУ 1.00,66
      400м женщины – 5 участниц
1 Адасько Диана 1998 Якутск 57.84
2 Животова Галина 1993 Нерюнгри 59.50
3 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 1.01,08
4 Миронова Светлана 1996 СВФУ 1.03,61
5 Григорьева Пелагея 1998 В-Вилюйский 1.06,21
      800м, женщины – 11 участниц
1 Животова Галина 1993 Нерюнгри 2.16,6
2 Тартакынова Диана 1989 В_Вилюйский 2.21,7
3 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 2.26,3
4 Пехтерева Лидия 1995 Вилюйский 2.29,6
5 Зайнагабдинова Диана 2000 Нерюнгри 2.36,8
6 Курьева Ольга 2003 Олекминский 2.40,7
   800м, мужчины – 12 участников
1 Щетников Роман 1983 Нерюнгри 1.59,0
2 Собакин Филипп 1995 Чурапчинский 2.01,6
3 Кисиляхов Николай 1996 СВФУ 2.02,5
4 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 2.08,0
5 Михеев Николай 1976 Ленск 2.08,1
6 Гутров Андрей 2001 Нерюнгри 2.09,2
      1500м, женщины – 4 участницы
1 Краморова Оксана 1997 Нерюнгри 4.50,95
2 Тартакынова Диана 1988 В-Вилюйский 4.51,50
3 Платонова Лариса 1972 Якутск 5.27,78
4 Попова Зоя 2003 Вилюйский 6.02,71
      1500м, мужчины – 7 участников
1 Щетников Роман 1983 Нерюнгри 4.14,99
2 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 4.20,45
3 Елисеев Реворий 1996 Чурапчинский 4.22,26
4 Неустроев Тарас 1986 Якутск 4.36,00
5 Павлов Алексей 1997 ЯГСХА 5.04,32
6 Мохначевский Владимир 1997 ЯГСХА 5.07,88
     Спортивная ходьба 3000м, женщины – 6 участниц
1 Шепелева Анастасия 1992 СВФУ 15.23,2
2 Семенова Сардаана 1993 СВФУ 17.37,4
3 Татарченко Арина 1996 СВФУ 18.52,9
4 Птицына Анна 1998 СВФУ 20.09,2
5 Иванова Лера 2002 Сунтарский 20.36,5
     Спортивная ходьба 3000м, мужчины – 4 участника
1 Степанов Геннадий 1996 СВФУ 13.59,1
2 Софронов Афанасий 1998 СВФУ 14.25,1
3 Сивцев Саян 1994 СВФУ 14.30,7
4 Егоров Уйусхан 1999 СВФУ 15.17,1
  Прыжки в длину, женщины – 10 участниц
1 Илясова Карина 1999 Якутск 5.08
2 Мачахова Анна 1990 В-Вилюйский 4.72
3 Лыткина Анна 1997 М-Кангаласский 4.71
4 Трифонова Вероника 2001 Кобяйский 4.68
5 Жукова Анастасия 2004 Алдан 4.46
6 Осипова Вера 2002 Сунтарский 4.45
     Прыжки в длину, мужчины – 14 участников
1 Дмитриев Яков   Кобяйский 6.61
2 Иванов Валентин 1991 Ленский 6.60
3 Говоров Александр 1993 СВФУ 6.51
4 Адамов Кай 1996 Чурапчинский 6.49
5 Скрябин Игорь 1996 М-Кангаласский 6.49
6 Строев Борис 1999 Чурапчинский 6.41
     Прыжки тройной, женщины – 8 участниц
1 Илясова Карина 1999 Якутск 11.43
2 Матяш Ксения 1999 Нерюнгри 11.06
3 Осипова Вера 2002 Сунтарский 10.01
4 Лыткина Анна 1997 М-Кангаласский 10.01
5 Распопова Вилена 2003 Кобяйский 10.01
6 Петухова Оксана 2001 Кобяйский 9.46
       Прыжки тройной, мужчины – 6 участников
1 Говоров Александр 1993 СВФУ 14.12
2 Поскачин Вадим 1999 Вилюйский 13.31
3 Семенов Леонид 1999 Таттинский 12.98
4 Скрябин Игорь 1993 М-Кангаласский 12.57
5 Игнатьев Владимир 2000 Сунтарский 11.89
6 Мярикянов Андрей 2002 Момский 11.29
     Прыжки в высоту, женщины — 3 участницы
1 Агафонова Елизавета 2002 Якутск 1.50
2 Колесникова Анастасия 2002 Кобяйский 1.45
3 Ярыгина Ксения 2004 Якутск 1.30
       Прыжки в высоту, мужчины 8 участников
1 Симонов Никита 2002 Алдан 1.80
2 Варфоломеев Дмитрий 2000 Кобяйский 1.75
3 Новлянский Виктор 1999 Кобяйский 1.65
4 Дербенев Владислав 2003 Алдан 1.60
5 Добрынин Артем 2001 Якутск 1.50
6 Носов Алексей 2003 Якутск 1.50
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Источник: Иннокентий ПТИЦЫН, фото автора
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