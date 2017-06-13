Верхневилюйске на беговой дорожке будет  жарко!

Легкая атлетика республики в последние годы на подьеме, в прошлом году Сардаана ТРОФИМОВА, Максим АФОНИН по толкании ядра имели реальные шансы участвовать на олимпийских Играх в Бразилии как чемпионы России, помешала политика. В этом году чемпионами России в помещении стали Наталья ЛЕОНТЬЕВА и Максим Афонин, чемпионкой России по прыжкам среди юниорок стала Диана АДАСЬКО, среди младших юношей в барьерном беге Данил ЛАВРЕНТЬЕВ оба воспитанники ДЮСШ-1 г. Якутска.

И вот 10-11 июня на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского, как второе и заключительное отборочное соревнование за путевки на спартакиаду Манчаары по национальным видам спорта в Верхневилюйске, прошли чемпионат республики и Всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Марии ПИНИГИНОЙ.

Свыше 450 легкоатлетов из почти 30 улусов и городов республики в том числе из заполярных Анабарского, Булунского, Оленекского, Момского, Среднеколымского, Верхнеколымского, Верхоянского, Оймяконского, Жиганского, Аллаиховского, Абыйского улусов вели борьбу за заветные путевки по четырем возрастным группам. По 40-50 претендентов отдельно среди девушек, юношей, женщин и мужчин боролись на спринтерской дистанции 100 м а также на стайерских дистанциях 3000.5000,10000 м включая женщин и мужчин ветеранов тоже по 30 -40 бегунов в каждой возрастной группе. Такое «нашествие» бегунов у нас наблюдается в каждые четыре года, в год проведения Спартакиады Манчаары.

Сегодня, как говорится, все дороги ведут в Верхневилюйск и чтобы попасть туда, перед бегунами стояла задача войти в число 16 лучших по итогам двух отборочных соревнований: чемпионата г. Якутска который прошел 3-4 июня и чемпионата республики в одном из дистанций. Для кого-то особенно для бегунов северных улусов это была сверхтрудная задача, а для ведущих спортсменов просто «разведка боем» перед главным стартом. Поэтому и мы по итогам этих стартов каких-то прогнозов делать не будем, учитывая что спорт прекрасен своими неожиданными итогами.

Но, как анонс, скажу главным событием всей спартакиады Манчаары в Верхневилюйске станет борьба двух наших выдающихся бегуний, МСМК, чемпионок России: в классическом марафоне 42 км 195 м Сардааны ТРОФИМОВОЙ и на 5000 м Натальи ЛЕОНТЬЕВОЙ на дистанции 3000 и 5000 м. Борьба такого высочайшего уровня в олимпийских дистанциях у нас в республике еще не было за всю историю. «Разведку боем» они как бы избегая друг друга провели заочно. Сардаана 3-4 июня играючи выиграла чемпионат Якутска с результатами на 3000 м – 9.43,2 сек, и на 5000 – 16.30,4 сек, а Наталья 10-11 июня выиграла чемпионат республики с результатами на 3000 м – 9.55,4 сек, на 5000 м – 17.14,1 сек. Как видим «первый раунд» за Сардааной. Меня конечно могут упрекнуть как можно делать какие-то заключения сравнивая эти результаты, и они конечно правы. Наталья действующая чемпионка России на 5000 м с результатом в помещении 15.51,55 сек, а ее рекорд республики установленный в 2012 в г. Чебоксары 15.32,48 сек, позволяет ей бороться на равных даже с нашими мужчинами стайерами (см. таблицу 5000 м мужчины), какие тут могут быть сомнения в ее победе. Но, как я уже сказал, спорт прекрасен неожиданностями, Сардаана –хозяйка спартакиады, а дома как известно и стены помогают, весь стадион с диким ревом будет неистово болеть за нее, как говорится умри кумир! Но победи! Никто и не будет вспоминать что это не ее дистанция! Рекорд республики Натальи на 3000м установленный 2012 году в Москве – 9.08,75 сек! Это на размышление!

В Верхневилюйске также на старт выйдет МСМК, чемпионка России 2014 года на дистанции 800 м Светлана РОГОЗИНА из Мирного. Для нее дистанции 3000 и 5000 м слишком длинные, поэтому она чтобы защищать честь родного г. Мирного стала «в мгновение ока»спринтером, добежав третьей в финале чемпионата республики на дистанции100м. На этой дистанции среди женщин, у себя дома в Верхневилюйске может наступить звездный час Валентины ИВАНОВОЙ надолго «задержавшейся» в призерах в спринте. Она как никогда убедительно выиграла чемпионаты столицы и республики на 100 и 200 м. Среди мужчин 100 м выиграл рекордсмен республики на 400 м молодой талантливый Михаил РУФОВ, но думается многоопытные, титулованные рекордсмены республики Михаил ЖАРИН, Сергей ЧУНАРЕВ в Верхневилюйске скажут свое «веское слово», да и чемпион республики 2016 года на 200 м Дамир ЧАЧУА из Оймякона тоже нацелен если не на золото, то в призеры точно.

Прогноз в спорте — дело не благодарное, но одного будущего победителя спартакиады я могу назвать точно, это рекордсмен республики на 1500 м среди юношей, победитель первенства ДВФО среди юниоров Николай КОПЫРИН на дистанции 5000 м среди юношей. На чемпионате республики на этой дистанции он показал второй результат среди мужчин после Дьулуса ЕЛИСЕЕВА, позади его остались известные стайеры Роман АЛЕКСЕЕВ, Айсен ВАСИЛЬЕВ, Егор БЫГАНОВ и др. На дистанциях 5000 и 10000 м абсолютно лучшие результаты сезона 3-4 тюня показали соответственно Дьулус Елисеев и Роман Алексеев, однако на чемпионате республики свое серьезное намерение биться за победу в Верхневилюйске продемонстрировал «обветренный, просоленный» во многих Играх и спартакиадах Вячеслав ГРОМОВ. Нацелены на самые высокие места в стайерских дистанциях Степан СТЕПАНОВ, Дмитрий СТЕПАНОВ, Егор Быганов, Конон НИКИФОРОВ, Виктор ПРОКОПЬЕВ и другие.

Среди ветеранов мужчин на 5000 м борьба как и четыре года назад в Чурапче ожидается между Василием СПИРИДОНОВЫМ и Иваном ВИНОКУРОВЫМ, если в Чурапче выиграл Василий, на то квалификации Иван взял реванш, пока в тени Альберт СОФРОНОВ, но обязательно будут «темные лошадки» которых пока никто не берет в расчет. Среди женщин-ветеранов также убедительный реванш за поражение в Чурапче взяла на квалификации Лариса ПЛАТОНОВА у Екатерины ДРАГУНОВО, показавшей пока только восьмой результат. Реванша за Чурапчу жаждет думаю и Ирина СМОЛИНА финишировавшая четыре года назад третьей, могут выстрелить и пока неизвестные «темные лошадки». В общем через три недели в Верхневилюйске будет очень «жарко» на беговой дорожке.

Шестерка лучших результатов по итогам двух квалификационных соревнований в преддверии спартакиады Манчаары: чемпионата г. Якутска 3-4 июня и Республики Саха 10-11 июня 2017 года

М Фамилия, имя Г.р Команда Результат 100 м, девушки – 51 участниц 1 Шабиева Исмира 2002 Якутск 12.94 2 Колесникова Анастасия 2000 Кобяйский 13.15 3 Закирко Елена 2001 Ленск 13.30 4 Олесова Валерия 2003 Якутск 13.40 5 Степанова Анна 2001 Сунтарский 13.52 6 Стрюкова Екатерина 1999 Аллаиховский 13.63 100 м женщины – 33 участницы 1 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 12.67 2 Олешко Татьяна 1989 Амгинский 12.90 3 Рогозина Светлана 1992 Мирный 13.01 4 Кобякова Юлия 1994 Намский 13.12 5 Животова Галина 1993 Нерюнгри 13.17 6 Собакина Кыыдаана 1998 Чурапчинский 13.23 100 м юноши – 51 участник 1 Саенко Юрий 1999 Ленск 11.32 2 Филиппов Петр 1999 М-Кангаласский 11.49 3 Руфов Николай 1999 В-Вилюйский 11.54 4 Нечаев Александр 1999 Якутск 11.61 5 Захватов Данил 2001 Ленск 11.75 6 Строев Борис 1999 Чурапчинский 11.75 100м мужчины – 46 участника 1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйск 10.97 2 Жарин Михаил 1986 Амгинский 11.09 3 Чунарев Сергей 1996 Якутск 11.10 4 Чачуа Дамир 1990 Оймяконский 11.12 5 Сотников Федор 1989 М-Кангаласский 11.19 6 Иванов Валентин 1991 Ленск 11.21 3000м, девушки – 37 участниц 1 Мутовина Елена 2003 Хангаласский 11.20,3 2 Глухарева Сахая 2001 Сунтарский 11.26,6 3 Трофимова Айталы 2000 Намский 11.43,0 4 Зайнагабдинова Диана 2000 Нерюнгри 11.45.6 5 Белолюбская Милена 2002 Амгинский 11.49,7 6 Пермякова Мария 2001 М-Кангаласский 11.58,5 3000м, женщины – 31 участницы 1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 9.43,4 2 Леонтьева Наталья 1987 Сунтарский 9.55,4 3 Осипова Ирина 1983 Якутск 10.07,9 4 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 10.25,7 5 Белик Ирина 1998 Якутск 10.31,1 6 Макарова Марианна 1992 Чурапчинский 10.33,8 3000м, женщины-ветераны – 29 участниц 1 Платонова Лариса 1972 Якутск 11.48,2 2 Смолина Ирина 1975 М-Кангаласский 11.48,3 3 Слободчикова Полина 1979 Сунтарский 11.52,7 4 Ефимова Евдокия 1981 Таттинский 12.08,6 5 Доргуева Валентина 1959 Таттинский 12.09,8 6 Наумова Ольга 1980 Амгинский 12.23,6 5000м, женщины – 33 участницы 1 Трофимова Сардаана 1988 В-Вилюйский 16.30,4 2 Леонтьева Наталья 1987 Сунтарский 17.14,1 3 Осипова Ирина 1983 Якутск 17.47,0 4 Сотникова Наталья 1989 М-Кангаласский 18.30.1 5 Гоголева Надежда 1984 Намский 18.33,1 6 Белик Ирина 1998 Якутск 18.41,3 5000м, юноши – 35 участников 1 Копырин Николай 1999 Хангаласский 15.37,6 2 Федотов Александр 2000 В-Вилюйский 17.13,4 3 Калачиков Анатолий 2001 Якутск 17.15.2 4 Драгунов Константин 2000 Чурапчинский 17.16.8 5 Спиридонов Егор 2001 Намский 17.28,1 6 Федоров Павел 1999 Чурапчинский 17.35.3 5000м, мужчины – 39 участников 1 Елисеев Дьулус 1994 СВФУ 14.59,4 2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 15.38,3 3 Прокопьев Виктор 1992 Амгинский 15.40,2 4 Алексеев Роман 1990 Намский 15.47.4 5 Васильев Айсен 1993 Намский 15.48,9 6 Громов Вячеслав 1981 Хангаласский 15.50,2 5000м, мужчины-ветераны – 33 участника 1 Винокуров Иван 1972 У-Алданский 16.50,2 2 Спиридонов Василий 1972 В-Вилюйский 17.08,1 3 Иванов Антон 1975 Чурапчинский 17.09,7 4 Софронов Альберт 1971 Вилюйский 17.55,2 5 Захаров Петр 1969 Амгинский 17.56,5 6 Сотников Александр 1974 Якутск 17.57,5 10000м, мужчины – 32 участника 1 Алексеев Роман 1990 Намский 32.23,9 2 Степанов Степан 1992 В-Вилюйский 32.27.8 3 Громов Вячеслав 1981 Хангаласский 32.59,2 4 Степанов Дмитрий 1991 Чурапчинский 33.03.3 5 Никифоров Конон 1993 СВФУ 33.28.7 6 Мартынов Роман 1994 М-Кангаласский 33.44,2

Шестерка лучших результатов в Всероссийских соревнованиях на призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной и на Чемпионате республики Саха на дисциплинах не включенных в программу спартакиады Манчаары, 10-11 июня стадион «Туймаада» имени Н.Н. Тарского

200м, женщины — 16 участниц 1 Иванова Валентина 1989 В-Вилюйский 26.40 2 Белова Ольга 1991 Ленск 27.28 3 Колесникова Анастасия 2002 Кобяйский 27.28 4 Зиничева Татьяна 1998 Кобяйский 27.47 5 Максимова Юлия 2001 Чурапчинский 28.47 6 Нармухаметова Арина 2001 Олексминский 29.15 200м, мужчины 15 участников 1 Руфов Михаил 1996 В-Вилюйск 22.39 2 Руфов Николай 1999 В-Вилюйск 22.75 3 Пичугов Григорий 1991 Ленск 22.89 4 Саенко Юрий 1999 Ленск 22.94 5 Шамшитдинов Эрлан 1988 СВФУ 24.55 6 Санников Эдуард 1997 Горный 24.17 400м мужчины — 7 участников 1 Кисиляхов Николай 1996 В-Вилюйский 53.24 2 Гутров Андрей 2000 Нерюнгри 53.54 3 Николаев Максим 2000 Кобяйский 54.57 4 Павлов Иоанн 2001 Якутск 56.15 5 Чокуур Уйгун 1996 СВФУ 59.61 6 Павлов Станислав 1998 СВФУ 1.00,66 400м женщины – 5 участниц 1 Адасько Диана 1998 Якутск 57.84 2 Животова Галина 1993 Нерюнгри 59.50 3 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 1.01,08 4 Миронова Светлана 1996 СВФУ 1.03,61 5 Григорьева Пелагея 1998 В-Вилюйский 1.06,21 800м, женщины – 11 участниц 1 Животова Галина 1993 Нерюнгри 2.16,6 2 Тартакынова Диана 1989 В_Вилюйский 2.21,7 3 Курчатова Ольга 1996 СВФУ 2.26,3 4 Пехтерева Лидия 1995 Вилюйский 2.29,6 5 Зайнагабдинова Диана 2000 Нерюнгри 2.36,8 6 Курьева Ольга 2003 Олекминский 2.40,7 800м, мужчины – 12 участников 1 Щетников Роман 1983 Нерюнгри 1.59,0 2 Собакин Филипп 1995 Чурапчинский 2.01,6 3 Кисиляхов Николай 1996 СВФУ 2.02,5 4 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 2.08,0 5 Михеев Николай 1976 Ленск 2.08,1 6 Гутров Андрей 2001 Нерюнгри 2.09,2 1500м, женщины – 4 участницы 1 Краморова Оксана 1997 Нерюнгри 4.50,95 2 Тартакынова Диана 1988 В-Вилюйский 4.51,50 3 Платонова Лариса 1972 Якутск 5.27,78 4 Попова Зоя 2003 Вилюйский 6.02,71 1500м, мужчины – 7 участников 1 Щетников Роман 1983 Нерюнгри 4.14,99 2 Колодезников Иннокентий 1997 У-Алданский 4.20,45 3 Елисеев Реворий 1996 Чурапчинский 4.22,26 4 Неустроев Тарас 1986 Якутск 4.36,00 5 Павлов Алексей 1997 ЯГСХА 5.04,32 6 Мохначевский Владимир 1997 ЯГСХА 5.07,88 Спортивная ходьба 3000м, женщины – 6 участниц 1 Шепелева Анастасия 1992 СВФУ 15.23,2 2 Семенова Сардаана 1993 СВФУ 17.37,4 3 Татарченко Арина 1996 СВФУ 18.52,9 4 Птицына Анна 1998 СВФУ 20.09,2 5 Иванова Лера 2002 Сунтарский 20.36,5 Спортивная ходьба 3000м, мужчины – 4 участника 1 Степанов Геннадий 1996 СВФУ 13.59,1 2 Софронов Афанасий 1998 СВФУ 14.25,1 3 Сивцев Саян 1994 СВФУ 14.30,7 4 Егоров Уйусхан 1999 СВФУ 15.17,1 Прыжки в длину, женщины – 10 участниц 1 Илясова Карина 1999 Якутск 5.08 2 Мачахова Анна 1990 В-Вилюйский 4.72 3 Лыткина Анна 1997 М-Кангаласский 4.71 4 Трифонова Вероника 2001 Кобяйский 4.68 5 Жукова Анастасия 2004 Алдан 4.46 6 Осипова Вера 2002 Сунтарский 4.45 Прыжки в длину, мужчины – 14 участников 1 Дмитриев Яков Кобяйский 6.61 2 Иванов Валентин 1991 Ленский 6.60 3 Говоров Александр 1993 СВФУ 6.51 4 Адамов Кай 1996 Чурапчинский 6.49 5 Скрябин Игорь 1996 М-Кангаласский 6.49 6 Строев Борис 1999 Чурапчинский 6.41 Прыжки тройной, женщины – 8 участниц 1 Илясова Карина 1999 Якутск 11.43 2 Матяш Ксения 1999 Нерюнгри 11.06 3 Осипова Вера 2002 Сунтарский 10.01 4 Лыткина Анна 1997 М-Кангаласский 10.01 5 Распопова Вилена 2003 Кобяйский 10.01 6 Петухова Оксана 2001 Кобяйский 9.46 Прыжки тройной, мужчины – 6 участников 1 Говоров Александр 1993 СВФУ 14.12 2 Поскачин Вадим 1999 Вилюйский 13.31 3 Семенов Леонид 1999 Таттинский 12.98 4 Скрябин Игорь 1993 М-Кангаласский 12.57 5 Игнатьев Владимир 2000 Сунтарский 11.89 6 Мярикянов Андрей 2002 Момский 11.29 Прыжки в высоту, женщины — 3 участницы 1 Агафонова Елизавета 2002 Якутск 1.50 2 Колесникова Анастасия 2002 Кобяйский 1.45 3 Ярыгина Ксения 2004 Якутск 1.30 Прыжки в высоту, мужчины 8 участников 1 Симонов Никита 2002 Алдан 1.80 2 Варфоломеев Дмитрий 2000 Кобяйский 1.75 3 Новлянский Виктор 1999 Кобяйский 1.65 4 Дербенев Владислав 2003 Алдан 1.60 5 Добрынин Артем 2001 Якутск 1.50 6 Носов Алексей 2003 Якутск 1.50