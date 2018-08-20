Верхневилюец причинил боль полицейскому

Верхневилюйский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя с. Верхневилюйск в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Верхневилюйского района.

В судебном заседании установлено, что 26 мая 2018 года в дежурную часть Отдела МВД по Верхневилюйскому району доставлен мужчина, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникших неприязненных отношений к сотруднику полиции, который задержал правонарушителя, доставленный гражданин, высказав в его адрес слова угрозы применения насилия, схватил полицейского за шею, чем причинил последнему физическую боль.

В суде осужденный свою вину признал полностью и раскаялся. Суд, с учетом мнения обвинителя, обстоятельств совершения преступления, приговорил мужчину к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.