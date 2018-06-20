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20 июня 2018, 14:10
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Верхнеколымчане продолжают сбор средств в помощь пострадавшим от паводка землякам

Постигшее Якутию наводнение показало, насколько отзывчивым  может быть народ, сплоченный общим делом. Этой весной прошли десятки благотворительных мероприятий в помощь пострадавшим от паводка якутянам. Не могло оставаться в стороне и землячество Верхнеколымского улуса «Розовая чайка», которое с 2014 года объединяет колымчан, проживающих в Якутске. В минувшую субботу, 16 июня, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел Благотворительный концерт «Живи и процветай, родная Колыма!».  По итогам проведенной акции в фонд помощи верхнеколымчанам поступило 372 637 рублей.

  • В том числе средства от продажи билетов составили 152 000 рублей.
  • 148 120 рублей поступило на расчетный счет землячества.
  • 72 517 рублей собрано во время концерта, с учетом адресной помощи в размере 17 500, полученной во время народной акции «Благо Творить: Всем миром». Напомним, мероприятие было организовано Домом дружбы народов 10 июня.

Благодаря содействию средств массовой информации в пункт приема гуманитарной помощи жители Якутска продолжают приносить вещи. На сегодняшний день это более 150 кг. зимней и демисезонной одежды.

Сбор вещей и финансовых средств будет осуществляться до 30 июля 2018 года.

Пункт приема  помощи находится по адресу:  г. Якутск, пр. Ленина, 17, каб. 405 (ТР «Республика»).  Прием осуществляется с 10.00 до 17.00. Тел.: 708-078.

Пожертвование можно перечислить на счет ОО «Верхнеколымское землячество «Розовая чайка» г. Якутска».

От имени верхнеколымчан передаем огромное человеческое «СПАСИБО!» всем, кто принял участие в организации благотворительного концерта «Живи и процветай, родная Колыма!». В первую очередь благодарим руководство и коллектив Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского за всестороннее содействие, советы и доброе отношение.

Для землячества «Розовавя чайка» данный проект стал первым большим мероприятием. И сегодня хочется выразить особую признательность  предприятиям, направившим крупные пожертвования  в адрес верхнеколымчан — Администрации Сунтарского улуса  и лично главе Анатолию Васильевичу Григорьеву, Управляющей компании «Солидарность» в лице руководителя Татьяны Парфильевны Строевой и предпринимателю, колымчанке Сардане Викторовне  Постниковой. Ваш вклад, как и помощь многих других неравнодушных, обязательно дойдет до жителей Верхнеколымского улуса, придаст им сил и уверенность для преодоления жизненных испытаний.

Свою лепту в восстановление жизни после паводка продолжают вносить люди творческой профессии. В концерте «Живи и процветай, родная Колыма» приняли участие замечательные артисты — Алена Яковлева — Дива, Айсен Аммосов, Алексей Гольдеров, Наталья Бриз, Николай Роббек, Зинаида Колодезникова, Виктор Дабайаан, Айсен Аммосов, Леонид Анциферов, Дмитрий Никифоров – Келлер, Тахмина.

Прекрасные мгновения подарили зрителям духовой оркестр «Lena River Brass» филармонии Якутии,  танцевальные коллективы «Сюрприз», «Тетрис», «Сандал», «Ярилов день», вокальная студия «Сырдык суурээн», центр «Сыдьайа», группа «Дива».

С особой теплотой и трепетом зал аплодировал поющим колымчанам. Выступления  Татьяны Сазоновой, Татьяны Бандеровой, Маргариты Явловской, Евгения Беляева, Евдокии Слепцовой, Анны Слепцовой,  ансамбля «Колымчанки», фольклорной группы «Икэдэй» на мгновение перенесли зрителей в поселок Зырянка, в родной для многих дом культуры «Надежда».

Все два часа нас не покидало волнующее чувство единения, ностальгии по малой родине. Ведь на Колыму не наездишься, уж очень она далека. Многие из присутствовавших в зале покинули ее десятки лет назад, но в душе каждого навсегда осталось то непередаваемое чувство притяжения Севера. И чем дальше годы, чем больше расстояния, тем роднее и ближе люди, с той самой далекой, но близкой сердцу стороны.

Мира, добра вам и благополучия, уважаемые земляки!

Пусть все ненастья обходят вас стороной.

 

 

Юридический адрес 677007, РОССИЯ, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, Ш СЕРГЕЛЯХСКОЕ, 1, 43
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Корр. счет банка 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974

 

Источник: Анастасия Реброва ОО «Верхнеколымское землячество «Розовая чайка» г. Якутска».
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