Вера Арбыкина ушла из «Сахамедиа»

Заместитель генерального директора и руководитель коммерческой службы «Сахамедиа» Вера АРБЫКИНА ушла с работы. Об этом написала в соцсети.



Ощущение свободы прекрасно. Вчера был последний рабочий день в «Сахамедиа» ужасно не люблю работать в условиях неопределённости, потому решение принято и знаю оно верное. Очень благодарна «Сахамедиа» за колоссальный опыт работы в государственной системе, при этом работая по законам акционерных обществ, это ещё те вызовы и кульбиты, и поиск нетривиальных решений, а самое главное люди с которым я познакомилась работая вместе. За эти 5,5 лет мы переформатировали ГосСМИ и создали эффективные инструменты распространения каналов информации, как сетевые издания так и многотиражные газеты. В целом результатами работы я довольна, все что планировали удалось реализовать. Ну а дальше что? Дальше перезагрузка хочу сделать гаджет-детокс, и после с новыми силами направить свою неуёмную энергию на новые свершения))

Напомним, что 14 июня Алексей ЧЕРТКОВ, ранее возглавлявший Фонд развития культуры им. А.С. Грибоедова в Москве, был назначен генеральным директором «Сахамедиа». Ранее он открыто выступал против политики бесплатизации госСМИ.

А Вера Арбыкина является человеком команды Кирилла АЛЕКСЕЕВА, преждевременно ушедшего из жизни.

Вера Арбыкина прокомментировала свое решение SakhaLife:



— Я ушла из «Сахамедиа» по собственному желанию, это было мое и только мое решение. Ушла в никуда, пока других предложений нет. Просто я не такая гибкая, чтоб кардинально менять вектор работы. Новому руководству желаю успехов! Всегда буду болеть за родное предприятие!



Таким образом, в «Сахамедиа» высвободилась ставка заместителя генерального директора, контролирующего финансовые потоки.