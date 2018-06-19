Венеры каменного века в Якутии

В нерюнгринском музее Александра Кошукова, в котором собрано уже более 5 тысяч экспонатов, есть небольшие по размеру, но очень интересные и загадочные каменные женские изваяния. Эксперты утверждают, что это Венеры Таврические, происходящие из древнего Крыма.

Известно, что с древнейших времен Крым назывался Таврией, или Тавридой. Это название северному полуострову придумали греки. Тавры заселили южное побережье и горы Крыма, начиная с первого тысячелетия до нашей эры, или даже несколько раньше. Большинство поселений тавров было сконцентрировано на южном берегу Крыма. Они находились от нынешних мыса Айя до Феодосии. Тавры жили компактными семейными общинами в поселениях в долинах и предгорьях у воды, горных убежищах из камней и в пещерах.

Большая часть тавров занималась мирной деятельностью: рыболовством, скотоводством и земледелием. Религией Таврам служил культ Девы – богини плодородия. Ей приносились человеческие жертвы. Сохранились статуэтки Девы. Именно эти статуэтки и попали теперь в музей Александра Кошукова.

Богиня Дева считалась покровительницей Тавриды. Культ богини Девы был общим не только для тавров, но и практически для всех народов, окружавших Понт (то есть Чёрное море).

Великое женское божество земли, воды, всей жизни появлялось почти у всех народов на ранней стадии развития. Древние греки с их высокоразвитой цивилизацией ко времени колонизации Тавриды и остальных берегов Понта уже миновали эту стадию, но все же продолжали «узнавать» в таврической Деве свою Артемиду — богиню охоты, плодородия, женского целомудрия, покровительницу всего живого на Земле.

В Тавриде Дева-Артемида стала богиней, общей для местных жителей и для пришлых греков. Об этом писали многие великие историки древности. Например, Геродот писал, что Дева имела свое святилище, где стоял алтарь, на котором происходило заклание жертвы. Оно находилось на утесе, откуда тело несчастного сбрасывали в море.

Страбон сообщал, что храм Девы стоял на мысе Партенион, местоположение которого сегодня неизвестно. Римский поэт Овидий оставил подробное описание храма: «Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны: к нему ведут сорок ступеней. Предание гласит, что там был ниспосланный с неба кумир; не сомневайся, еще и ныне там стоит подножие, лишенное статуи богини; алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой кровью. Священнодействие совершала жрица».

Культ Девы в Тавриде (Крыму) сохранялся многие тысячелетия. Великое женское божество в Тавриде совмещало в себе и хтоническне, связанные с культом плодородия, и общественные функции. Не случайно её изображение сохранилось на многих предметах той эпохи. Дева предстает перед нами и на многочисленной серии монет в образе воительницы, и с так называемой башенной короной на голове. И в образе небольших каменных фигурок, попавших теперь в музей Александра Кошукова.

Романтическим поискам храма Девы отдали дань многие русские и иностранные исследователи.

Начиная с первого века нашей эры тавры стали испытывать значительное влияние скифов, их стали называть «тавроскифами». Скифы также испытали влияние культуры тавров, переняли у них знания горного дела и фортификации. В конце третьего века центр скифского государства переместился в Крым и начала происходить ассимиляция народов Крыма, в том числе, тавров со скифами.Как самостоятельный народ тавры перестали упоминаться с четвертого века нашей эры.

Археологические поиски продолжаются до сих пор, так что на этом пути нас, видимо, еще ждут новые удивительные открытия. Ученым предстоит еще немало сделать, чтобы за строчками легенд и разрозненных археологических находок различить определенную историческую реальность.

Так или иначе, а каменным фигуркам из музея Александра Кошукова уже несколько тысяч лет, и они всё ещё хранят в себе немало исторических загадок.