Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest

18 июня 2017 г. на территории Птицефабрики состоится грандиозное мероприятие, которого с нетерпением ждут все велосипедисты города Якутска – Reactive Bike Fest!

Reactive Bike Fest – это республиканский вело фестиваль, который собирает на одной поляне всех велосипедистов: любителей, спортсменов, представителей различных велоклубов и направлений.

Напомним, впервые Reactive Bike Fest был проведен в прошлом году. Тогда на территории этнографического центра «Чочур Муран» собралось более 200 велолюбителей.

Как отметил организатор фестиваля, председатель Федерации велосипедного спорта РС(Я) Василий Павлов: основная цель – это популяризация велосипедного движения в республике и пропаганда здорового образа жизни.

«С каждым годом велосипедистов становится все больше на улицах города. Главная наша задача – организовать масштабный фестиваль, на котором соберутся все веложители и гости столицы, будут знакомиться, обмениваться опытом, общаться и весело проводить время. Участники фестиваля смогут проверить свои силы в соревнованиях, или просто насладиться зрелищными гонками и поболеть за своих друзей», – сказал он.

Программа II республиканского фестиваля Reactive Fest Bike 18 июня:

9:30 ч. сбор на площади Дружбы народов;

10:00 ч. старт колонны велосипедистов по маршруту: площадь Дружбы народов до района Птицефабрики;

10:40 – 13:00 ч. регистрация участников (к соревнованиям допускаются велосипедисты, имеющие шлемы);

12:30 ч. старт Женщины, Юниоры (Кросс-кантри);

13:00 ч. старт Мужчины (Кросс-кантри);

14:00 ч. старт Даунхил;

15:00 ч. награждение;

Приглашаем всех велосипедистов на Reactive Bike Fest!

Обязательное условие — наличие велосипеда и хорошее настроение!

Подробная информация на www.veloykt.ru