Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest

18 июня 2017 г. на территории Птицефабрики состоится грандиозное мероприятие, которого с нетерпением ждут все велосипедисты города Якутска – Reactive Bike Fest!
Reactive Bike Fest – это республиканский вело фестиваль, который собирает на одной поляне всех велосипедистов: любителей, спортсменов, представителей различных велоклубов и направлений.
Напомним, впервые Reactive Bike Fest был проведен в прошлом году. Тогда на территории этнографического центра «Чочур Муран» собралось более 200 велолюбителей.
Как отметил организатор фестиваля, председатель Федерации велосипедного спорта РС(Я) Василий Павлов: основная цель – это популяризация велосипедного движения в республике и пропаганда здорового образа жизни.
«С каждым годом велосипедистов становится все больше на улицах города. Главная наша задача – организовать масштабный фестиваль, на котором соберутся все веложители и гости столицы, будут знакомиться, обмениваться опытом, общаться и весело проводить время. Участники фестиваля смогут проверить свои силы в соревнованиях, или просто насладиться зрелищными гонками и поболеть за своих друзей», – сказал он.
Программа II республиканского фестиваля Reactive Fest Bike 18 июня:
9:30 ч. сбор на площади Дружбы народов;
10:00 ч. старт колонны велосипедистов по маршруту: площадь Дружбы народов до района Птицефабрики;
10:40 – 13:00 ч. регистрация участников (к соревнованиям допускаются велосипедисты, имеющие шлемы);
12:30 ч. старт Женщины, Юниоры (Кросс-кантри);
13:00 ч. старт Мужчины (Кросс-кантри);
14:00 ч. старт Даунхил;
15:00 ч. награждение;
Приглашаем всех велосипедистов на Reactive Bike Fest!
Обязательное условие — наличие велосипеда и хорошее настроение!
Подробная информация на www.veloykt.ru
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