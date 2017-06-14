Велоледи совершила наезд на КАМАЗ

13 июня около 13.00 ч. в дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера «03» о том, что в с.Верхневилюйск на перекрестке федеральной автодороги «Вилюй» и ул.Интернациональная произошло ДТП, есть пострадавшие.

На месте происшествия было установлено, что 35-летняя жительница Верхневилюйска, управляя велосипедом, на нерегулируемом перекрестке автодороги «Вилюй» и ул.Интернациональная совершила наезд на остановившуюся для совершения поворота автомашину КАМАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП велосипедистка получила перелом лонной кости, женщину госпитализировали.

Как пояснила пострадавшая, она следовала на свалку, где подрабатывает. В момент аварии средств защиты у велосипедистки не было. Кроме того, у женщины было установлено алкогольное опьянение (0,80 мг/л), что, скорее всего и стало причиной того, что при движении она потеряла управление своим транспортным средством. Со слов велосипедистки, утром она употребила 250 гр. водки. Однако, на «достигнутом» дама не остановилась: после ДТП она прямо на месте аварии достала из сумки бутылку водки и пачку сигарет, попросив у водителя КамАЗа прикурить…

Ширина проезжей части в месте аварии составляет 7,1м, обочин – 3 и 2 метра. Велосипедистка вполне могла бы следовать по обочине, и тогда , вполне возможно, ДТП не произошло бы. К тому же, если бы женщина была трезва, аварии, вероятно, также удалось бы избежать.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что для водителей велотранспорта существует целый ряд Правил дорожного движения, соблюдать которые велосипедисты обязаны наряду с другими участниками дорожного движения: велосипедисту, если он выехал на дорогу общего пользования, следует держаться ближе к обочине, при совершении маневров велосипедист должен подавать сигналы рукой, чтобы проинформировать других водителей, велосипедист должен быть экипирован средствами защиты. Велосипедисты могут передвигаться по обочине или тротуару, если это не создает помех пешеходам. Важное правило, несоблюдение которого нередко приводит к ДТП: пересекать проезжую часть велосипедист должен, лишь сойдя с велосипеда, при этом вести велосипед за руль.