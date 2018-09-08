Источник: https://www.instagram.com/p/Bnd20A1h39R/
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактЗима в Якутии: Амгу накрыло снегом
ФотофактСардану Авксентьеву облили краской
ФотофактВ Якутске грузовик провалился в яму
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
НекрологУшел из жизни Александр Силин
РезонансЭкологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии
Архив новостей
Желток
Великолепный Сарыал Афанасьев на отдыхе 😍😍😍
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭксклюзивИнтрига по Жиркову сохраняется
ФотофактЯкутские поселки замело снегом
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.