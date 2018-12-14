Великолепные призы и замечательные подарки от «Бичик»!

В канун Нового 2019 года Национальная издательская компания «Бичик» приготовила Новогодние акции с великолепными призами и замечательными подарками. Так, сделавшие покупку от 2019 рублей становятся участниками розыгрыша iPhone 7, якутских ножей компании «Уус Экспо», сертификатов на ювелирные украшения фирмы «Уран Саха» и других призов. Акция проходит с 3 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

Каждый, кто купит продукцию компании от 2019 рублей получит специальные купоны. Подробно об акциях узнавайте по телефонам 500-156, 500-157.

И это еще не все! Издательская компания выпустила красочные, яркие, сладкие подарки для детей, где собраны лучшие книги, шоколадки, обереги на удачу и успех. В каждый подарок вложен купон. Купоны участвуют в БЕСПРОИГРЫШНОМ розыгрыше, в котором выиграют все. А самые удачливые получат куклы ЛОЛ, интерактивный пистолет, кукольный домик, камин, удивительный конструктор “Оонис”, домик-раскраску для маленьких и другие призы.

Приходите в магазины «Бичик», покупайте книги, открытки, сувениры, посуду, детские книги и подарки! Пусть радость увеличится в разы!