Великолепная Грузия с Тур Люкс

Предлагаем вашему вниманию очень грамотно и комфортно составленную программу по Грузии: «Тбилиси (3 дня) + Батуми (7 дней)». Стоимость от 75000 руб/чел.

Вылеты ежедневно из Москвы, регулярными рейсами авиакомпании S7.

В стоимость включено: авиаперелеты Москва – Тбилиси, Батуми – Москва, медстраховка, трансферы по программме, переезд на машине Тбилиси – Москва, проживание в отелях 3* с завтраками.

Виза для посещения Грузии не требуется.

Программа комфортна и не перегружена экскурсионными программами, но при желании мы организуем обзорную экскурсию по Тбилиси и Батуми, в древнюю столицу Грузии – Мцхету, на виноградники в Кахетию и Хванчкару (Рачу), в высокогорную Сванетию и на легендарный Казбеги.

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