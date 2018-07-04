Великолепная Алевтина Эверстова на фотосессии от Галы Борзовой

Сегодня, 4 июля Алевтина ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия), кандидат медицинских наук, общественный деятель и очаровательная женщина отмечает свой день рождения. Недавно она сделал фотосессию от Галы БОРЗОВОЙ, нашей землячки и одного из самых признанных стилистов России. Великолепный итог перед вами. Поздравляем Алевтину Васильевну с днем рождения!