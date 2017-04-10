Великий вторник 2017 — что нужно делать, традиции, обычаи дня Страстной недели

В апреле 2017 года православные христиане готовятся к встрече самого светлого праздника – Воскресения Христова, Пасхи Господней. Nation-news.ru продолжает следить за Страстной неделей — самой важной седмицей в истории христианства. На очереди у нас – Страстной вторник: в этот день 10 апреля вспоминается проповедь Христа в Иерусалимском храме и поучения, данных Спасителем в форме притч и ответствований на вопросы. Притчи и истории Страстного вторника – в материале Nation-news.ru.

История дня: Проповедь в стенах Храма

Во вторник утром Иисус Христос пришёл из Вифании в Иерусалим и учил народ в Иерусалимском храме. Первосвященники и старейшины искушали Христа вопросами, хотели арестовать Его, но боялись сделать это открыто – из-за народа, который почитал Иисуса за пророка, восхищался Его учением и внимательно слушал.

Из Евангельских наставлений, произнесенных Христом во вторник, Церковь избрала для назидания верующих в этот день преимущественно притчу о десяти девах, как особенно приличную для времени Великой Седмицы, в которую нам наиболее должно бодрствовать и молиться.

Притча о десяти девах

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продавцу и купите себе.

Когда же пошли они прикупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! Отвори нам. Он же сказал в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».

Брачный пир был выбран для примера как понятное современникам Иисуса мероприятие: по древнему восточному обычаю жених в сопровождении своих родных и друзей приходил в дом невесты. Так как это обычно совершалось ночью, то подруги невесты, не зная точного времени прибытия жениха, запасались ламповым маслом и ждали участников торжества. После прихода жениха двери дома закрывались, подписывался брачный договор и начинался свадебный пир.

Притчею о десяти девах Церковь внушает всегдашнюю готовность к встрече Небесного Жениха целомудрием, милостынею и неотлагательным совершением прочих благих деяний, изображаемых под именем елея, приготовленного мудрыми девами. Согласно толкованиям Феофилакта Болгарского, под образом дев Господь предлагает притчу о милостыне — сон дев означает физическую смерть человека, а приход жениха символизирует второе пришествие Иисуса.

Светильники Феофилакт называет человеческими душами, которым нужен елей — милостыня. В отношении неразумных дев он говорит, что «они ушли к продающим, чтобы купить елея, означают то, что они в душе своей обратились к бедным и стали размышлять о том, какое доброе дело — милостыня и как они по своему безумию грешили против этой добродетели». Когда же они вернулись и увидели запертую дверь, то это, по его толкованию, означает, что после смерти уже нет времени для покаяния.

О дани кесарю

Эпизод с «динарием кесаря» описан в трех книгах Евангелия – у Матфея, Марка и Луки. Спасителя попытались скомпрометировать фарисеи: испытывая мудрость Христа, религиозные лидеры Иудеи спросили, нужно ли платить налоги римскому императору (Цезарю, в старославянской форме — кесарю). На тот момент этот вопрос был болезненным для покоренной римлянами провинции: ответ «да» дискредитировал бы Христа перед патриотичными евреями и оказался бы богохульством, поскольку на монетах было написано о том, что император является богом. Однако не все однозначно: ответ «нет» можно было бы расценить как призыв к мятежу и использовать его для обвинения в восстании.

Однако Христос попросил принести Ему монету — римский динарий, который ходил тогда в провинции, и естественно, имел изображение императора, и мудро рассудил:

«Чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему».

Это толковалось так — христиане обязаны повиноваться всем земным властям, поскольку они были поставлены Богом и неповиновение им приравнивается к неповиновению Богу. Кроме того, необходимо различать: власть земная приходит и уходит – а власть Божья неизменна над миром.

Страстной вторник: обычаи и традиции

Во вторник последней недели Великого поста в деревнях обычно собирают из закромов семена льняные и конопляные вместе, толкут их в ступке и потом с водою приготовляют из них соченое молоко. Все это делается утром, до рассвета. Таким молоком на рассвете поят всех домашних животных, в предосторожность от будущих болезней.

Здесь главное условие: мужчины не должны знать сего дела, а иначе оно будет без пользы. По замечаниям старушек известно, если животное не пьёт сочёного молока, то в нём нельзя ожидать никакого прока; оно бывает тогда уже или больным, или очарованным.

Часто в Великий Вторник проводилось окончание работ с одеждой — стирка, глажка и штопка, чтобы ничего не отвлекало от приготовления к светлому празднику Пасхи. Особое внимание уделяется наряду для Святого Воскресения – в этот день платье, в котором встречается Пасха, должно быть полностью закончено.

Главная примета на Страстной Вторник — если день выдался сырым, то грибы летом уродятся. Также предки отмечали этот день как наиболее полезный для лечения: тем, кто страдает болями в суставах и пояснице, необходимо во вторник Страстной недели встать на порог своего дома и три раза произнести молитву:

«Господи Боже, помоги! Святая Богородица, благослови!

Выговариваю я Из всех суставов мою боль,

Прогоняю я святой молитвою свою хворь.

Пойди хворь из моих рук и моих ног.

Переступи боль моя мой порог.

Будьте вы, мои слова, Крепки и лепки,

До тела моего цепки.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь».

Православный стол и пост во вторник Страстной седмицы

Во вторник и четверг Страстной недели разрешается есть горячую пищу без растительного масла. По этому поводу примите совет от постящихся сотрудников редакции Nation-news.ru: вновь, как и в Страстной понедельник, можно использовать замороженные смеси овощей и фруктов. Однако теперь возможности несколько шире: к некоторой части овощей можно смело добавить рис или гречу в качестве гарнира. Особый пункт – картошка: самая простой, отварной или запеченный в фольге картофель с травами является идеальным решением для тех, кто хочет напитаться энергией на весь день.