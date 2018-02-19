Великий Пост 2018. Федорова неделя

Великий пост у православных христиан в этом году начинается 19 февраля и заканчивается 7 апреля 2018 года.

Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего спасения. Великий пост – пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Вторник, четверг – горячая пища без масла. Суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2018 году 1 апреля). В Лазареву субботу (в 2018 году 31 марта) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2018 году 6 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

Великий пост 2018 продолжается 48 дней – он начинается с 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля. Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Великий пост 2018: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ничуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.

Календарь Великого поста в 2018 году

19 – 25 февраля, 1 седмица Великого поста

Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

19 февраля 2018 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

20 февраля 2018 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

21 февраля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

22 февраля 2018 года, четверг – полное воздержание от пищи.

23 февраля 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

24 февраля 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

25 февраля 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.