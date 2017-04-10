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10 апреля 2017, 7:18
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Великий понедельник 2017 — что нужно делать, традиции, обычаи начала Страстной недели

В апреле 2017 года православные христиане готовятся к встрече самого светлого праздника – Воскресения Христова, Пасхи Господней.

Однако для того, чтобы подготовиться правильно, необходимо начинать заранее. Многие православные уже готовятся к встрече с праздником Пасхи, соблюдая Великий Пост. А кто-то – отмечает каждый день Страстной недели: самой важной седмицы в истории христианства.

Страстная неделя – время духовного преображения и покаяния, время глубокой скорби и великого расцвета – начинается, по традиции, с Великого (Страстного) понедельника. В этот день вспоминается ветхозаветные предания об Иосифе как прообразе грядущих страданий Господа Иисуса Христа. Как преобразиться душой и телом в течение всей Страстной недели – в материале Nation-news.ru.

История дня: Иосиф Прекрасный и проклятие смоковницы

 Евангельский рассказ хранит в себе предание о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. Как свидетельствует евангелист Матфей, Иисус «возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек».

Увидев это, ученики удивились, отчего засохло дерево. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите».

После этого Иисус пришёл в Иерусалимский Храм, где рассказал притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях. Язык Библии – в первую очередь притчевых: посредством этого жанра дается аллегория праведных и неправедных поступков; значение же притчи обычно раскрывается либо сразу в тексте, либо исходя из контекста повествования.

Притча о двух сыновьях

«У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?»
Говорят Ему: «Первый».
Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».

Феофилакт Болгарский пишет, что в данной притче Иисус говорит о двух категориях людей:

— те, кто дали обещание слушать и исполнять волю Божью, а потом не выполнивших своё обещание — современные Иисусу иудеи;
— те, кто изначально были непокорны воле Божьей, а затем, раскаявшись, стали её исполнять – прелюбодеи, мытари и язычник, откликнувшиеся на проповедь Христа.

Притча о злых виноградарях

«Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»

Большинство толкователей придают следующие значения использованным в притче образам:

хозяин дома — Бог;
виноградник — еврейский народ, избранный Богом для сохранения веры; иудейская церковь, Иерусалим;
ограда — Закон Божий, данный через Моисея;
точило (резервуары для получения сока винограда) — жертвенник, на котором проливалась кровь;
башня — Храм;
виноградари — начальники и учители еврейского народа (первосвященники, книжники, фарисеи);
отлучение хозяина — долготерпение Божие, время с тех пор, как Господь вывел евреев из Египта в Землю Обетованную;
время плодов — наступило во времена пророков;
слуги и рабы — пророки, обличавшие нечестие иудеев, претерпевшие гонения и смерть от них;
свои плоды — богопознание, духовный прибыток;
сын, наследник — Христос;
вывели вон из виноградника и убили — пророчество Христа о том, что Его казнят за пределами Иерусалима;
пришествие хозяина — когда Бог воззрит на беззаконие совершенное начальниками; конец света.

Образ Ветхого Завета: Иосиф Прекрасный

Как и большинство образов и сюжетов новозаветной истории христианства, события Страстного понедельника имеют глубокое символическое значение, взятое в Ветхом Завете. Богослужение Великого Понедельника пронизано воспоминаниями о ветхозаветном Иосифе Прекрасном, сыне библейского патриарха Иакова. В его страданиях от возненавидевших его братьев, его целомудренном воздержании и незаслуженном заключении в темницу Церковь видит прообраз страданий Христовых, а в торжестве Иосифа и его возвышении в Египте — прообраз воскресения Христова и Его победы над миром. Традиция видеть в истории Иосифа прообраз евангельских событий прослеживается вплоть до апостольских времён и может быть найдена в Деяниях (Деян. 7:9-16).

Страстной понедельник: обычаи и традиции

С понедельника на Страстной — или, как говорили в народе, Страшной, — неделе все начинали приводить в порядок себя и свой дом, готовясь ко встрече Пасхи. В этот день мыли и белили хаты, чистили скотину. Также в Великий Понедельник нужно было закончить все работы в жилище: покрасить, отремонтировать и вычистить.

Тот, кто в Чистый понедельник искренне постится — не ест и не пьёт целый день, будет, как говорили на Витебщине, успешно находить летом птичьи гнезда. Гомельские полещуки избегали держать в доме в этот понедельник и вторник что-либо нечистое (из продуктов), чтобы на людей и скотину не напала порча.

Крестьяне говорили про этот день: «С великого понедельника до Великого Дня целая неделя, по горло бабам дела!».

Особо этот день отмечался на Херсонщине: на «Жиловий понеділок» совершаются большие поминки по предкам — «Мертвецький Великдень».

Православный стол и пост в понедельник Страстной седмицы

В понедельник и среду Страстной недели можно есть только хлеб, овощи и фрукты. По этому поводу примите совет от постящихся сотрудников редакции Nation-news.ru: если вы не поститесь, но хотите приобщиться к таинству ожидания Воскресения Спасителя – можете начать со Страстного понедельника. Что касается пищи, то усердствовать и изобретать велосипед не стоит – воспользуйтесь замороженными смесями овощей и фруктов, либо же свежими дарами природы: главное, не забывайте тщательно промывать их перед едой!

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Источник: https://nation-news.ru/189530-strastnaya-nedelya-2016-chto-nuzhno-delat-v-velikii-ponedelnik
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