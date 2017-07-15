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Великая пятничная очередь на паром
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Общество
Сегодня день рождения главы, директора театра и художницы
14.07.2017, 23:18
Экономика
Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА
14.07.2017, 21:03
Красота & Здоровье
Академик Кулаков: Для нас самих эта конференция представляет большой интерес
14.07.2017, 20:56
Происшествия
Рекомендации при возникновении задымления
14.07.2017, 18:10
Общество
Объявляется Конкурс на предоставление грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017»
14.07.2017, 18:00
Происшествия
В Якутске дым от лесных пожаров, бушующих на территории республики
14.07.2017, 17:55
Происшествия
Торговец пушниной в Алданском районе задолжал государству 25 миллионов рублей
14.07.2017, 17:45
Происшествия
Алименты за свободу
14.07.2017, 17:33
Происшествия
В Алдане задержан руководитель промышленного участка при даче взятки должностному лицу
14.07.2017, 17:20
Общество
Сотрудница медчасти УФСИН награждена медалью Федора Гааза
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
14.07.2017, 17:09
Республика
За Играми Манчаары смог наблюдать каждый якутянин
14.07.2017, 16:58
Общество
Главврач РБ №2 о телемедицине
14.07.2017, 16:48
Культура & Образование
Межрегиональная конференция школьников «Всемирное наследие в руках молодых» прошла на Ленских столбах
14.07.2017, 16:30
Столица
Благоустройство Якутска: на улицах установлены новые урны
14.07.2017, 16:23
Столица
Год добра: в Якутске открылась Всероссийская ярмарка меда
14.07.2017, 16:09
Республика
В Мирном идут юбилейные торжества
14.07.2017, 15:58
Общество
Верхневилюйский улус – лидер по количеству трезвых сел
14.07.2017, 15:48
Столица
В Якутске проводится конкурс видеороликов «Сохраним экологию родного Якутска»
14.07.2017, 15:39
Общество
В Кангалассах прошел «Суд над мусором»
14.07.2017, 15:29
Происшествия
Девушка с пивом вывела участковых на магазин, нарушающий закон
14.07.2017, 15:20
Происшествия
Задержан в трюме корабля
14.07.2017, 15:10
Столица
В аэропорту Якутска открылась фотовыставка, посвященная птицам Якутии
14.07.2017, 15:10
Общество
ГИМС: надувные игрушки и матрацы опасны для плавания!
14.07.2017, 14:59
Общество
ЦЭС: Сегодня в Горном улусе отключений не будет
14.07.2017, 14:46
Общество
В Якутии стартует Международный профессиональный конкурс машинистов
14.07.2017, 14:35
Культура & Образование
Эвенкийский фестиваль-конкурс «Аюкта» приглашает детские коллективы
14.07.2017, 14:28
Финансы
Первый Президент республики Михаил Николаев посетил Алмазэргиэнбанк
14.07.2017, 14:10
Общество
Апелляции и кассации якутских судов будут рассматриваться во Владивостоке и Томске
14.07.2017, 14:00
Столица
В Год добра все участники программы переселения из аварийных домов получат ключи от новых квартир
14.07.2017, 13:05
Общество
В Якутск приезжает правнук полярного исследователя Д.В. Де-Лонга
14.07.2017, 12:55
Республика
Энергетики готовы приступить к эксплуатации Якутской ГРЭС-2
14.07.2017, 12:50
Столица
В Якутске появится 12 новых социальных объектов
14.07.2017, 12:47
Культура & Образование
Волонтеры приемной комиссии рассказали о своей работе
14.07.2017, 12:38
Происшествия
Ребенок во дворе попал под колесо автомобиля
14.07.2017, 12:30
Культура & Образование
Михаил Присяжный: Целевой подготовкой охвачено свыше 4000 студентов
14.07.2017, 12:23
Общество
Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
14.07.2017, 12:17
Происшествия
Фотофакт
Пьяный автомобилист въехал в здание
14.07.2017, 12:09
Республика
В Якутии будет проведена инвентаризация дворов
14.07.2017, 12:01
Столица
В Якутске выбрали лучшего начальника караула
14.07.2017, 11:50
Культура & Образование
Долганы Якутии справили новоселье
14.07.2017, 11:39
Спорт
Итоги ХХ «Игр Манчаары»
14.07.2017, 11:28
Политика
В Минсвязи новый заместитель министра
14.07.2017, 11:18
Столица
В Якутске открылся экспозиционный зал «Материнская слава Якутии»
14.07.2017, 11:09
Происшествия
В Нерюнгри загорелась колонка АЗС
14.07.2017, 11:01
Республика
В Среднеколымский улус направлена рабочая группа Правительства Якутии
14.07.2017, 10:50
Республика
Ил Дархан похвалил НВК за прямую трансляцию «Игр Манчаары»
14.07.2017, 10:41
Общество
Прокурорские проверки в сфере здравоохранения продолжатся
14.07.2017, 10:35
Общество
Сегодня день рождения медиа-магната и предпринимателя
14.07.2017, 10:33
Спорт
В эту субботу — конные скачки на приз председателя правительства
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
14.07.2017, 10:22
Политика
Глава Якутии встретился с депутатом Госдумы России Глебом Хором
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 9:55
Общество
Строительная фирма оштрафована на 7 миллионов рублей за долгострой
14.07.2017, 9:41
Происшествия
За 2 месяца женщина в Якутске прописала у себя 26 иностранцев
14.07.2017, 9:31
Общество
За высокие цены в магазине оштрафована продавщица
14.07.2017, 9:20
Общество
Специалисты «Якутскэнерго» ответили на вопросы жителей города Мирный
14.07.2017, 9:10
Республика
Дневник навигации: Флот работает и на мелководье
14.07.2017, 8:20
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 14 июля 2017 г.
14.07.2017, 0:50
Столица
Коммунисты определились с позицией по выборам мэра Якутска
14.07.2017, 0:30
Столица
Скандальная Лена-Элеонора Сивцева-Новгородова заявила о своем выдвижении на выборы мэра Якутска
14.07.2017, 0:05
Республика
В Следкоме Якутии назначены руководители следственных отделов по Ленскому и Мирнинскому районам
13.07.2017, 23:46
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В Абые двое мужчин задохнулись угарным газом, пытаясь отвести воду из ледников
13.07.2017, 18:09
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В Якутске и ряде районов предстоят временные ограничения электроснабжения
13.07.2017, 17:54
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В селе Орто-Балаган нет хлеба и муки: село изолировано из-за обрушения моста
13.07.2017, 17:43
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Новое кадровое назначение
13.07.2017, 17:35
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Выпускники ЯГСХА поедут в Новосибирск
13.07.2017, 17:25
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К 50-летию газификации Якутии: Жизненная артерия республики
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15 июля 2017, 0:42
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Великая пятничная очередь на паром
Великая пятница. Вечер. Множество людей стремится попасть на другой берег…
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