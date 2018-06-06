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Желток
5 июня 2018, 23:22
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Велигура пойдет по линии партии – источник

Сегодня SakhaLife опубликовал неподтвержденную пока информацию о том, что Александра НОГОВИЦЫНА на посту секретаря Политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия» может сменить Сахамин АФАНАСЬЕВ, министр охраны природы.
Руководителем исполкома может стать Леонид ШИБАЕВ, ранее возглавлявший Фонд реформирования ЖКХ.
Другой источник сообщает, что заместителем руководителя исполкома регионального отделения партии может стать Владислав ВЕЛИГУРА, в данное время работающий в Министерстве охраны природы республики.

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Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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