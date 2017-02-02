Ведущие СМИ Якутии остались без заместителей руководителей

С нового года ушла из редакции самой тиражной независимой региональной газеты «Якутск вечерний» Елена МИРОНЕНКО, заместитель главного редактора издания.



Напоследок, в день российской печати ей была вручена официальная награда Якутской городской Думы.



На вопрос SakhaLife, Елена Мироненко ответила, что уходит «в никуда», что прежде чем открыть новую дверь, надо закрыть старую. Отметила, что проработала в «Вечерке» 13 лет, это лучшая газета, но… хватит

В стане государственных СМИ тоже изменения. Вчера, 1 февраля ушла в отпуск с последующим увольнением Туяра ШАДРИНА, заместитель генерального директора РИИХ «СахаМедиа» по финансам и экономике. До сих пор Туяра Шадрина считалась «человеком Кирилла АЛЕКСЕЕВА», она начала публиковаться на экономические темы в общественно-политической газете «Наше время» еще в 90-ые, будучи студенткой.



Туяра Шадрина опровергла слухи о том, что она уходит во вновь созданную структуру – Департамент по работе со СМИ Администрации главы и правительства Якутии, возглавляемую Романом МАНДЗЯКОМ. Опровергла она и шепотом передаваемую информацию о том, что у нее с Кириллом Алексеевым случился конфликт. Об истинных причинах своего решения Туяра Шадрина не стала распространяться, отказавшись от комментариев. Так же, как и о новом месте работы, отметив, что отпуск у нее продлится еще два месяца.

Кирилл Алексеев отметил, что комментировать тут особо нечего. Туяра ушла по собственному желанию, чтобы больше времени уделять семье, и открыть свой собственный бизнес.

Таким образом, ведущие СМИ республики претерпевают обновление руководства.