Ведущие ПЕСНЯ ГОДА : «Мы с детства любим этот фестиваль…»

4 января на сцене ДК Кулаковского состоится большой праздничный гала – концерт и V церемония награждения «Песня Года».

Ведущими грандиозного представления выступят – Георгий Белоусов и Варя Максима.

Георгий Белоусов, ведущий национального телеканала НВК «Саха»: «Я не впервые выхожу на сцену в качестве ведущего концертов и церемоний, но в этот раз особый случай. С детства любил смотреть этот фестиваль по центральному телевидению и то, что это мероприятие проводится у нас в Якутии вдвойне отраднее. Для меня важнее эмоции и чувства людей, поэтому нравится вести разного рода ток – шоу с участием живой аудитории, то же самое ожидаю увидеть со сцены на «Песне года» — радостные лица и блеск в глазах. Для меня большая честь в этом году вести пятую, юбилейную церемонию. Ждем наших дорогих зрителей, обещаю, будет интересно».

Варя Максима, певица, издатель и главный редактор журнала «Звезды Туймаады»:

«4 января я с большим удовольствием перевоплощусь в ведущую — конферансье! С детства смотрела «Песню года» и всегда обожала ведущих Ангелину Вовк и Евгения Меньшова — как символ элегантного и интеллигентного ведения церемонии!Думаю, у нас с Георгием будет не хуже, тем более, все участники фестиваля это герои моего журнала, друзья и коллеги по сцене, так что, все будет на высшем уровне! С нетерпением жду 4 января».

Как сообщили организаторы, сейчас полным ходом идет подготовка к фестивалю – доработка сценария, репетиции и подборка декораций. Известно, что по входным билетам будут разыграны шикарные новогодние подарки.

Во время церемонии будут отмечены не только исполнители, но и авторы и композиторы песен. На гала – концерте выступят лучшие из лучших! Разбавят артистов финалисты «Мистер Якутск 2016», которые продемонстрируют свои творческие выходы с конкурса, который прошел в конце ноября.

Спешите за билетами, тем более, их можно презентовать в качестве хорошего новогоднего подарка!

Билеты в кассах “Тессерус”: ДК Кулаковского (32-82-96), Саха театр (34-13-31), ГТОиБ (36-06-90), ТРК «Туймаада» (1 этаж, касса Филармонии) и гостиница «Лена» (42-48-11)

Цена: 1300-1500-1800 руб.

Справки по тел.: 700902

Более подробно о фестивале по ссылке — http://project136110.tilda.ws