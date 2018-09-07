Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных

Три дня проведут в Якутске специалисты-онкологи Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России — Вячеслав Виноградов и Сергей Решульский.

ЛОР-онкологи проведут на базе отделения оториноларингологии Республиканской больницы№2-Центра экстренной медицинской помощи прием и консультации пациентов и мастер-класс по современной хирургии гортани.

В последнее время онкологи стали все чаще работать в одной связке с узкими специалистами. К примеру, с ЛОР-хирургами.

— Сегодня во всём мире оториноларингология развивается как междисциплинарная специальность – хирургия головы и шеи. Конечно, это стало возможным только после того, как был открыт новый Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии, — говорит главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ, директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, профессор Николай ДАЙХЕС. — Здесь на одной площадке мы оказываем все виды высокотехнологичной медицинской помощи, связанные с болезнями уха, горла и носа как у взрослых, так и у детей, лечим пациентов, нуждающихся в помощи онкологов, челюстно-лицевых и пластических хирургов, офтальмологов, профпатологов, и многое другое, связанное с патологией головы и шеи.

Итак, 11 сентября в Республиканской больнице№2-Центре экстренной медицинской помощи проведут операции пациентам отделения оториноларингологии ЛОР-онкологи Вячеслав ВИНОГРАДОВ и Сергей РЕШУЛЬСКИЙ.

— Накануне, 10 сентября, доктора проведут консультации и осмотр больных, — говорит главный внештатный специалист оториноларингологМинздрава республики, доцент Медицинского института СВФУ Наталья ЛЕБЕДЕВА, — а 12 сентября доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог, руководитель научно-клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России Вячеслав Вячеславович ВИНОГРАДОВ примет всех желающих получить консультацию в поликлинике Якутского республиканского онкодиспансера.

​Подчеркну: профессор готов принять всех, кому нужна консультация, до последнего пациента.

До приезда в Якутск специалисты научно-клинического отдела опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России под руководством врача-онколога Вячеслава ВИНОГРАДОВА провели в городах Тамбове, Йошкар-Оле, Симферополе, Севастополе бесплатный прием и осмотр пациентов без предварительной записи в рамках реализации программы Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Консультацию и первичный диагностический осмотр получили более трехсот жителей, обратившихся за помощью к ЛОР-онкологам. Более 40 пациентов с опухолями головы и шеи получили направления на дальнейшее обследование и лечение в стационаре ФГБУ НКЦО ФМБА России. Помимо профилактического осмотра онкологи Центра провели семь выездных школ для пациентов после ларингэктомии, оказали на местах необходимую для них помощь.

Теперь они в Якутске.