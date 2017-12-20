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20 декабря 2017, 16:00
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Вечную мерзлоту Якутии будет защищать закон

В ходе 33 очередного пленарного заседания парламента Якутии народные депутаты республики в первом чтении приняли проект закона Республики Саха (Якутия) «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов РС (Я) В.М. Прокопьева, В.Ю. Федорова, О.В. Балабкиной, Ю.М. Николаева, А.Н. Атласовой, А.А. Григорьевой, С.С. Иванова, И.Д. Васильева, Ю.И. Григорьева, М.С. Габышева, И.И. Шамаева).

Законопроект представил председатель постоянного комитета парламента по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Народный депутат республики проинформировал, что проект закона Республики Саха (Якутия) «Об охране вечной мерзлоты» разработан в рамках реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176, и Экологической доктрины Республики Саха (Якутия), одобренной постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Законопроектом предлагается государственное управление в области охраны вечной мерзлоты возложить на уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды, к полномочиям которым отнести разработку государственных программ по охране вечной мерзлоты, создание и ведение единой системы республиканского фонда информации о вечной мерзлоте, государственную экспертизу состояния вечной мерзлоты, осуществление государственного надзора в области охраны вечной мерзлоты, введения ограничений пользования земельным участком в целях сохранения вечной мерзлоты.

Законопроект также предлагает государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние «вечной мерзлоты», и регулярный учет уровня их воздействия. Определен порядок мониторинга, а также механизмов надзора, в частности — государственного и общественного. Помимо этого, в законопроекте предложено нормировать воздействие на состояние «вечной мерзлоты», а также определить требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на состояние «вечномерзлых грунтов». Определены мероприятия по защите населения при изменении состояния вечной мерзлоты. Представляемый проект закона Республики Саха (Якутия) «Об охране вечной мерзлоты» состоит из 22 статей. В проекте закона отражены управление и организация деятельности в области охраны вечной мерзлоты, государственный учет и надзор, экономический механизм и меры ответственности за нарушение законодательства.

В пояснительной записке к законопроекту «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)» отмечено, что вечная мерзлота занимает 65% территории Российской Федерации и является жизненно важной платформой существования нашего государства, неотъемлемой частью которой является человек, растения и животные, связанные в одно целое в экологически хрупкое пространство, прямо влияющее на экологию и экономику всей страны.

В последние десятилетия природа Крайнего Севера испытывает сильное влияние глобального потепления климата. Основная причина — реакция вечной мерзлоты к изменению климата, ведущего к ее деградации. На активизацию криогенных процессов обращают внимание многие исследователи. Результаты научных исследований настораживают общественность. Мерзлотные ландшафты, ранее исправно служившие человеку, с каждым годом теряют свою устойчивость. Действия человека при этом только усугубляют этот процесс. Мерзлотные земли теряют свои функциональные свойства и продуктивность, на них опасно стало строить и вести сельское хозяйство. Антропогенный фактор стал катализатором деградации вечной мерзлоты под воздействием глобального потепления климата.

В настоящее время наблюдается влияние деградации вечной мерзлоты в народном хозяйстве. Многие инженерные сооружения, конструкции и фундаменты жилых домов теряют свою несущую способность, и как жить в этих условиях, необходимо решать на государственном уровне. Ученые работают в этом направлении, однако этого недостаточно, необходим соответствующий закон. Последние исследования ученых-мерзлотоведов показывают, что наиболее реагируют на потепление климата антропогенные ландшафты. Именно на таких участках идут наибольшие разрушения. Население, проживающее на землях, занятых вечной мерзлотой и ведущее традиционные формы хозяйствования, рискует потерять основу своего существования, культуру и язык. Большие проблемы испытывает и горнодобывающая промышленность. Однако не все мерзлотные ландшафты столь сильно реагируют на процесс потепления. Многие ландшафты могут адаптироваться в этих условиях. Использование таких земель и охрана неустойчивых мерзлотных ландшафтов должны стать основой жизни в районах с вечной мерзлотой. На территории республики основные площади сельскохозяйственных земель находятся в пределах криолитозоны.

За последние десятилетия из-за потепления климата значительные площади пашен пришли в негодность по причине активизации термокарстового процесса. За десятилетия хозяйственной деятельности в районах криолитозоны накоплен достаточный опыт сооружения и безопасного использования различных промышленных и технологических объектов. Однако производственные чрезвычайные ситуации показывают, что проектировщиками учитываются далеко не все случаи реакции «вечной мерзлоты» в зонах крупных технологических объектов. Необходимо отметить, что с изменением границ зоны «вечной мерзлоты» значительно возрастает степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В этих условиях разработка мер адаптации населения и всей хозяйственной инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты жизненно важна и должна стать приоритетной государственной задачей. Существующие немногие нормативные правовые акты, регламентирующие хозяйственную деятельность в условиях «вечной мерзлоты», морально устарели. В настоящее время единственным критерием отбора строительных организаций является предложенная цена на аукционе согласно федеральному закону № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но технология построения фундаментов в условиях средней полосы и «вечной мерзлоты» кардинально разнится. При отсутствии жестких строительных правил возведения зданий в зонах «вечной мерзлоты» и недостатке юридической базы строительство на Севере становится проблемным.

Охрана вечной мерзлоты заключается не только в строгом соблюдении определенных правил ведения хозяйственной деятельности на «вечномерзлых фунтах», но и в использовании преимуществ, которые она может предоставить. Так, ввиду естественных запасов холода многолетнемерзлые породы являются надежным хранилищем веществ при отрицательных температурах, также способны обеспечить экономичное поддержание отрицательных температур в различных хозяйственных сооружениях.

Следует отметить, что одной из основных задач совершенствования нормативного правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности, обозначенных в Экологической доктрине Республики Саха (Якутия) является регулирование охраны вечной мерзлоты, так как территория Республики Саха (Якутия) почти полностью расположена в зоне «вечной мерзлоты». Основными принципами государственного управления должны являться государственное регулирование и мониторинг всех факторов, связанных с деградацией вечной мерзлоты, научная обоснованность и комплексность подхода к сохранению вечной мерзлоты, недопущение необратимых последствий деградации вечной мерзлоты.

Напомним, что на прошедшем в марте 2017 года VIII Международном форуме «Экология», вопрос о негативном влиянии таяния вечной мерзлоты на климат и социально-экономическое развитие регионов вызвал большой интерес участников. Резолюцией форума субъектам Арктической зоны Российской Федерации предлагалось инициировать принятие федерального закона «Об охране вечной мерзлоты».

В рамках реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации и во исполнение резолюции VIII Международного форума «Экология», Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с участием ученых разработан проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты».

Законопроект предлагает ввести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, определяет порядок мониторинга, а также механизм государственного и общественного надзора. Проектом предложено нормировать воздействие на состояние вечной мерзлоты, определить требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на состояние вечномерзлых грунтов. Вводится ответственность за нарушение законодательства в области охраны вечной мерзлоты.

Стоит отметить, что законопроект, разработанный в интересах не только нашей республики, но и всей Арктической зоны России, был поддержан на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» в октябре этого года. Кроме того, рассмотрение законопроекта предложено внести в повестку предстоящего в марте 2018 года IX форума «Экология».

Поддержку данному законопроекту также выразили руководители законодательных органов субъектов ДФО на общем собрании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», участники совещания руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, состоявшегося в г. Салехарде в октябре 2017 года. Создана совместная рабочая группа из числа парламентариев Дальнего Востока и Забайкалья для доработки законопроекта и внесения в Совет законодателей при Федеральном Собрании.

Также, 13-17 декабря 2017 года, в рамках Дней Якутии в Москве, народные депутаты республики провели работу в Комитетах Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В частности, группа якутских парламентариев приняла участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором внесли предложение рекомендовать Правительству Российской Федерации разработать и принять Экологическую доктрину для территорий Арктической зоны Российской Федерации. По итогам расширенного заседания Комитет Совета Федерации решил поддержать разработанные Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект федерального закона «Об охране вечной мерзлоты» при рассмотрении их в Совете Федерации.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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