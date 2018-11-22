Вечно синее: В Красноярске открывается персональная выставка якутской художницы

Талантливая якутская художница Анна ОСИПОВА, дочь легендарных якутских художников Зинаиды КУРЧАТОВОЙ и Афанасия ОСИПОВА представит персональную выставку в Красноярске, где живет последние годы.

25 ноября в галерее молодого искусства «Отдел» откроется живописная выставка художницы Анны Осиповой «Вечно синее». Этим летом Анна прошла часть Азии, собирая впечатления от путешествий в копилку памяти и перенося на холст малиновый закат Алтын Булака или огромное звёздное небо пустыни Гоби.

Небо — вечно синее у всех древних народов, — то самое объединяющее начало, которое примиряет время и пространство, религии и взгляды на мир. Мы разные, но живём под одним небом, оно обнимает Землю сегодня так же, как и тысячи лет назад.

Движение, перемещение, полёт – родная стихия Анны, дающая творческий потенциал для её новых произведений. Карту пленэров Анны Осиповой сложила судьба: несколько лет она создает удивительные картины об истории скифов, и её творческий путь ведёт по следу кочевья этого древнего народа. В свои работы художница искусно вплетает образы различных культур, которые подчеркиваются ее особенным чувством цвета. «Никто так ясно, как природа, тебе не подскажет в цвете. Различные сочетания цветов. Природа тебе показывает это. Надо только встать рано утром или не полениться пойти на дальнюю вершину горы встречать закат». Выставка продлится до 21 марта 2019 года

Вернисаж: 25 ноября в 20:00

Вход свободный

Напомним, что этим летом в Якутске с большим успехом прошла выставка «Два берега одной реки», на которой были представлены картины матери и дочери – Зинаиды Курчатовой и Анны Осиповой. Поздравляем землячку со знаменательным событием – новой персональной выставкой!