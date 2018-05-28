Вечер памяти якутского поэта Баал Хабырыыса

31 мая в Национальном художественном музее РС (Я) состоится вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения якутского поэта, писателя Гавриила Григорьевича Вешникова – Баал Хабырыыса и открытие выставки его супруги — скульптора, заслуженного художника Российской Федерации Ольги Степановны Скубченко.

За более чем тридцатилетний творческий период жизни поэт Григорий Вешников – Баал Хабырыыс издал на якутском и русском языках десятки книг. В своих произведениях он пишет о природе родной Якутии, таежной жизни, о детях, которые с малых лет приучаются жить в гармонии с собой и окружающим миром, о смелости и отваге. На вечере памяти будут представлены его труды из собрания музея, а также замечательные иллюстрации к его книге «Лесная обитель», сделанные в 60-х годах прошлого столетия талантливым якутским художником Шапошниковым Ефимом Михайловичем.

Будучи супругой Гавриила Григорьевича Ольга Степановна навсегда полюбила Якутию, которая стала для нее центром духовного притяжения, пробуждала темы и образы, претворившиеся в её произведениях.В жанре скульптурного портрета она создала масштабную галерею образов деятелей культуры Якутии: писателей, ученых в серии «Сыны Якутии» – С. П. Данилова, Н.М. Заболоцкого, С.Р. Кулачикова — Эллэя, Н. Е. Мординова, М.Е. Тимофеева, Д.К. Сивцева- СуорунОмоллоона, С.Т. Руфова, М.Д. Ефимова, профессора Ф.Г. Сафронова, профессора В.Ф. Алданского и др.

В рамках вечера будут представлены некоторые работы Ольги Скубченко из коллекции Национального художественного музея РС (Я): «Мать», «Первая книжка», а также портреты якутских поэтов Таллан Бюрэ и Баал Хабырыыса.

Вечер памяти украсят фотографии из архива семьи поэта Гавриила Вешникова и скульптора Ольги Скубченко.

Начало мероприятия в 16:00 по адресу Кирова, 9 (фойе второго этажа). Справки по телефону 33-52-79.