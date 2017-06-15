Вчера — тренажерный зал, сегодня — фитнес-клуб

Ко Дню медицинского работника в Республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи приурочили презентацию нового современного спортивного инвентаря.

Приобретением современного медицинского оборудования больницу не удивить, а вот хороший спортивный инвентарь больницы сделает честь кому угодно. Идея приобрести зрела давно, и вот недавно профкому удалось приобрести тренажеры, провести косметический ремонт, и вот тренажерный зал Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи будто получил новую жизнь, стал удобнее и более комфортным. Кажется, что он даже стал просторнее, светлее и выше.

От недостатка желающих заняться спортом после работы он никогда не страдал, но, теперь обретает новый статус, Слух о приобретении нового спортинвентаря разошелся быстро. Узнав, что поступили новые тренажеры, народ потянулся сюда еще активнее.

Гордо расположился в «красном» углу новенький теннисный стол, любуются собой, отражаясь в зеркальной стене, две беговые дорожки, два кардио тренажера, два велотренажера, по центру зала расправил плечи расположился силовой комплекс.

Еще задолго до официального открытия в тренажерный зал потянулись любители активного досуга: посмотреть, попробовать, испытать на себе, что и как работает…

На открытие пригласили своих спортсменов, не раз защищавших честь больницы на самых разных состязаниях. Вижу в зале мас-рестлера Айсена ОЛЕСОВА, бегунью на длинные дистанции Изабеллу ПОЛИКАРПОВУ, чемпиона по хапсагаю Ивана СОБАКИНА, легкоатлетов Евгению ЕВСЕЕВУ, Александра ЗАХАРОВА, Юрия МАКСИМОВА.

Зал полон. Администрация, профком, врачи, медсестры, технический персонал больницы — все, кто нашел свободную минутку, гости. Музыка, приветственные речи, всеобщее оживление.

Скромное свое название тренажерный зал больницы готов сменить на новое и амбициозное – фитнес-клуб.

— Инструктора бы нам еще, — говорит кто-то мечтательно, изучая управление новенького велотренажера. Что ж, со временем и с инструктором вопрос решится. Почему бы и нет? Оборудование новое, навороченное, соответствующее новым требованиям, без специалиста не обойтись!

— С новым залом – к новым победам, — напутствует молодежь главный врач.

Кстати, профком вручил Борису Витальевичу АНДРЕЕВУ Благодарственное письмо и поблагодарил за активную поддержку развития спорта в больнице.