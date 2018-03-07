Вчера на Намском тракте произошел наезд на пешехода

Предварительно установлено, что 6 марта 2018 г. в 22 часа на 13 километре Намского тракта водитель 52 лет, управляя автомашиной Тойота Королла, совершил наезд на пешехода, причинив ему травмы.

Прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия бригада скорой помощи доставила пешехода в Районную Больницу № 2. На данный момент пострадавший находится в бессознательном состоянии.

Водитель «Короллы» пояснил, что он следовал на своей автомашине со скоростью примерно 50 км в час по Намскому тракту в направлении п. Жатай по правой полосе движения с включенным ближним светом фар. На 13 километре Намского тракта вдруг почувствовал удар спереди и увидел человека, упавшего на его капот. Тут же остановился, вышел из машины и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Водитель добавил, что освещение дороги отсутствовало, а данный пешеход был одет в одежду темного цвета.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

На данный момент Госавтоинспекцией г. Якутска проводится административное расследование, по окончании которого будет принято законное решение по данному дорожно-транспортному происшествию.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем участникам дорожного движения, что переходить проезжую часть следует переходить строго в установленных для этого местах – на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора.

Прежде чем переходить проезжую часть необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились, чтобы уступить Вам дорогу.

В условиях недостаточной видимости, а также вне населенных пунктов особенно на неосвещенных участках необходимо использовать световозвращающие элементы.