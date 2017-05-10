Важнейший свидетель по делу Попова эмигрировал из России

Андрей ЛЕБЕДЕВ с семьей эмигрировал в США.

Глава Нюрбинского района Борис ПОПОВ с декабря прошлого года томится за решеткой по обвинению п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Следствие сообщало о нескольких эпизодах, но самым первым, озвученным для общественности, стали финансовые нарушения при строительстве школы в селе Кюндядя Нюрбинского улуса.

Логично предположить, что одним из важнейших свидетелей, проходящих по делу, является руководитель фирмы застройщика. Школу в Кюндяде на 176 учащихся строило ООО “Беларусь-Саха Компания-строй”, генеральным директором которой являлся Андрей ЛЕБЕДЕВ, ранее возглавлявший фирму «Сахамедстрах». Суммы нарушений, озвученные СМИ, все росли, сначала говорили о 17,7 млн. рублей, позже была озвучена цифра в 77 млн 919 тыс. 999 руб., 99 коп.

По данным SakhaLife, на днях Андрей Егорович с семьей выехал из России. Предполагается, что местом постоянного их проживания станет США.



Его жена Ганна ЕГОРОВА всегда на виду, ранее она работала первым заместителем министра здравоохранения республики, последние годы возглавляла региональное отделение «Росгосстрахмеда». С последнего места работы Ганна Алексеевна уволилась 1 января 2017 года, выяснил SakhaLife.

Вероятно, интерес правоохранительных органов к Лебедеву сыграл не последнюю роль в решении семьи сменить место жительства…

Кроме информации от следствия, широко растиражированной СМИ, в обществе выдвинуто и альтернативное мнение, что уголовное преследование главы Нюрбинского улуса может носить и заказной, политический характер. Ранее московский специалист в области госзакупок Стефан ДУГЛАС, ранее проживавший в Якутии, заявил в СМИ, что не видит оснований для привлечения к уголовной ответственности главы Нюрбинского района.



В Якутске и Нюрбинском улусе прошли пикеты, на которых общественность требовала изменить меру пресечения в отношении Бориса Попова с содержания под стражей на другую, более мягкую. Однако силовики заявили, что никакие общественные акции не могут повлиять на ход следствия.

Следствие пока воздержалось от комментариев по поводу выезда Лебедева за пределы России.

Впрочем, кроме строительства школы в Кюндяде, у следствия к Попову есть и другие вопросы. Аудиторы Контрольно-счетной палаты МР “Нюрбинский район» выявили и другие финансовые нарушения при строительстве стадиона и в исполнении программы переселения из аварийного жилого фонда. Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 179 млн 536 тыс. 809 руб. 99 коп.. Аудиторы Счетной палаты МР “Нюрбинский улус” выявили, что все нарушения были допущены по прямому распоряжению главы улуса Бориса ПОПОВА, сообщал Аартык.ру.