Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – это далеко не полный перечень качеств, которыми обладает каждый медицинский работник. Я от всей души благодарю всех представителей медицинского сообщества за преданность делу! Желаю в этот день больше заслуженных теплых слов в Ваш адрес, добрых благодарных улыбок, уважения и внимания! Жизненного оптимизма, благополучия и здоровья! С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий ТИМОФЕЕВ comments powered by HyperComments Источник: Якутский региональный филиал АО "Россельхозбанк"

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