Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – это далеко не полный перечень качеств, которыми обладает каждый медицинский работник. Я от всей души благодарю всех представителей медицинского сообщества за преданность делу! Желаю в этот день больше заслуженных теплых слов в Ваш адрес, добрых благодарных улыбок, уважения и внимания!
Жизненного оптимизма, благополучия и здоровья!
С наилучшими пожеланиями,
Народный депутат Республики Саха (Якутия),
Директор Якутского филиала Россельхозбанка
Василий ТИМОФЕЕВ
Источник: Якутский региональный филиал АО "Россельхозбанк"