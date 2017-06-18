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Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – это далеко не полный перечень качеств, которыми обладает каждый медицинский работник. Я от всей души благодарю всех представителей медицинского сообщества за преданность делу! Желаю в этот день больше заслуженных теплых слов в Ваш адрес, добрых благодарных улыбок, уважения и внимания!

Жизненного оптимизма, благополучия и здоровья!

С наилучшими пожеланиями,
Народный депутат Республики Саха (Якутия),
Директор Якутского филиала Россельхозбанка
Василий ТИМОФЕЕВ

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Источник: Якутский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
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