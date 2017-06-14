Василий Тимофеев принял участие в запуске проекта «Сделано в Якутии»

Директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», Народный депутат Республики Саха (Якутия) Василий Тимофеев принял участие в запуске специального проекта «Сделано в Якутии» в трех торговых супермаркетах «Айгуль», «Мозаика», «Алмаз».

«Сделано в Якутии» — единый бренд, объединивший в себе крупных сельхозтоваропроизводителей Якутии. Это молочная, мясная, рыбная и хлебобулочная продукция, которая будет продаваться в специальных брендированных витринах. В будущем количество торговых точек с местной продукцией будет увеличиваться, так как это выгодно и покупателю и продавцу: горожанам — в потреблении свежей проверенной продукции, товаропроизводителям – в оперативной реализации своего товара.

Россельхозбанк как надежный партнер фермеров Якутии не мог остаться в стороне от столь масштабного мероприятия. Директор филиала Василий Тимофеев был приглашен на открытие в качестве спикера. «Секрет продукции, произведенной в Якутии, в том, что она экологически чистая. А такие товары сегодня пользуются большим спросом у населения. Якутия владеет огромными экологическими богатствами, большим потенциалом в развитии аграрного сектора и выпуск продукции местных товаропроизводителей под единым брендом поможет в полной мере реализовать наши возможности. Отрадно, что часть сельхозтовароприозводителей объединившихся в единый бренд – это СППК «Амма», СХПК «Чурапча», СХПК «Эрэл», Якутский хлебокомбинат, РСХППК «Сахаагропродукт» и другие, являются давними клиентами и надежными партнерами Россельхозбанка. Хочу пожелать проекту успешного развития и побольше благодарных потребителей. Мы уверены, что специальные витрины с местной продукцией под маркой «Сделано в Якутии» несомненно будут стимулировать увеличение объемов продаж и ускорение ее оборачиваемости на полках магазинов», — отметил в своей приветственной речи Василий Тимофеев.