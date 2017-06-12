Василий Тимофеев поздравляет с Днем России

Уважаемые якутяне, примите искренние поздравления с Днем России!

В Якутии живут и работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений – и все мы с гордостью говорим: мы – россияне. И каждый из нас осознает, что главная сила нашей Родины – это мы сами, люди, которые в ней живут.

День России – праздник свободы, гражданского мира и согласия всех людей. Этот день – символ единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Наша судьба в наших руках, в единстве наш народ может обеспечить независимость и достойное место страны в мире.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых побед и уверенности в завтрашнем дне!

С наилучшими пожеланиями,

Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Директор Якутского филиала Россельхозбанка

Василий Тимофеев